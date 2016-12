Astăzi este marcată Ziua Mondială a Astmului

În 2013, Ziua mondială a astmului este marcată în întreaga lume pe data de 7 mai. În acest an, tema aleasă este „Puteți controla astmul dumneavoastră” și are și o subtemă – „E timpul pentru tratamentul astmului bronșic”.Organizată pentru prima dată în 1998, Ziua mondială a astmului este marcată în peste 35 de țări. Participarea a crescut în fiecare an, continuându-se sensibilizarea la nivel mondial atât prin educație, cât și prin organizarea unor manifestări diverse. Această zi constituie un prilej pentru instituțiile medicale de a atrage atenția asupra înmulțirii îmbolnăvirilor de astm.