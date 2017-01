Aspectul unghiilor anunţă unele afecţiuni ale organismului

Aspectul unghiilor anunță unele afecțiuni ale organismului

Sâmbătă, 10 Octombrie 2009

Traumatismele unghiale, dar și alte probleme diverse, de natură infecțioasă sau dermatologică, ce afectează aceste anexe ale pielii, cum sunt considerate unghiile, sunt frecvent întâlnite în practica medicală. Motivul îl constituie localizarea unghiilor: cu toții ne-am prins cel puțin o dată degetele, ne-am tăiat sau am constatat că se exfoliază. Majoritatea problemelor ce apar, deși sunt dureroase, nu sunt și foarte grave. Doar în situații rare impun un tratament agresiv. Unghiile sunt privite, alături de păr, ca fiind anexele pielii, numite în termeni medicali, fanere. Ele sunt localizate pe fața dorsală a ultimei falange și sunt atașate de derm prin patul unghial. Sunt alcătuite din straturi de cheratină, proteină dură ce conferă aspectul cornos, care se afla însă și în piele și în structura firului de păr. Unghiile cresc din rădăcină, aceasta fiind zona de sub cuticulele de la bază. Unghiile normale au o rată de creștere destul de mică, de 0,1 mm în fiecare zi, dar viteza de creștere depinde de vârstă, anotimp, nivel de activitate și factori ereditari. Unghiile degetelor de la picioare cresc de aproximativ două ori mai încet decât cele de la mână. Unghiile de la mâna dominantă cresc mai repede, iar unghiile bărbaților cresc mai încet decât ale femeilor. Creșterea normală a unghiilor este afectată pe măsură ce organismul îmbătrânește sau de sarcină, diverse boli, dezechilibre hormonale, tulburări vasculare ale extremităților. Expunerea la chimicale distruge unghiile „Unghiile, chiar dacă sunt anexe, sunt importante, deoarece modificările de la nivelul lor pot anunța diverse boli. Unghiile sănătoase sunt de obicei netede, de culoare roz, uniforme, cu lunula albă, zona palidă de la baza unghiei. Decolorările pot semnala lipsa de calciu sau de vitamine, unghia în lentilă arată prezența bolilor pulmonare”, explică dr. Mircea Silion, medic de familie. Exfolierea (onicoschizia) sau distrofia lamelară reprezintă o afecțiune caracterizată prin desprinderea de fragmente orizontale de pe suprafața unghiei. Exfolierea este însoțită de onicorrexis (apariția unor denivelări longitudinale la suprafața unghiei). Cele mai frecvente cauze de apariție a acestui tip de probleme sunt expunerea mâinilor la agresiunea chimicalelor, a unor săpunuri foarte puternice sau la apa dură. De aceea, onicoschizis apare în rândul asistentelor, coafezelor, menajerelor. Exfolierea poate fi cauzată și de anumite lacuri de unghii, produse speciale de îngrijire, solvenți, proceduri de manichiură/pedichiură, expuneri profesionale la diverse chimicale (acizi, alcaline, ciment, săruri). Problema poate fi prevenită dacă este utilizată crema de mâini și este evitată apa dură. Proeminențele prevestesc îmbătrânirea organismului Cianozarea unghiilor apare în boli cu vasospasm periferic accentuat, după expunerea la frig, apă rece sau în traumatisme. În urma traumatismelor se acumulează subunghial sânge extravazat care va conferi unghiei aspectul caracteristic. Pe măsură ce leziunile se vindecă se va modifica și colorația. Melanomul poate să modifice colorația unghiei, violet până la negru, însă o astfel de localizare este mai rară. De asemenea, modificări de formă și textură pot să apară într-o mare varietate de boli. Unele modificări, cum ar fi proeminențele, sunt normale și apar în cadrul procesului de îmbătrânire a organismului, altele, precum îngroșa-rea unghiei, fărâmițarea ei și modificarea culorii sunt caracteristice adulților cu circulație deficitară la nivelul extremităților, sunt însă patologice. Infecțiile micotice, cele mai frecvente Unghiile încarnate sunt adesea determinate de tăierea incorectă, de încălțăminte strâmtă sau pot să apară ca o caracteristică ereditară. Unghia poate să crească în grosimea tegumentelor periunghiale determinând apariția durerii, tumefacției, edemului și infecției. În cazuri rare se poate forma și un abces sub unghie. O altă afecțiune gravă o reprezintă onicolizis, adică detașarea spontană a unghiei de pe suprafața patului unghial fie de pe lateral, fie de la capătul distal. Prin ridicarea unor zone se creează un spațiu în care se acumulează țesuturi alcătuite din cheratină ce se descuamează în mod normal de pe suprafața unghiilor. Dacă pătrunde și apă sub unghii, bacteriile pot popula zona, determinând apariția infecției. Onicoliza poate să apară în mai multe afecțiuni, cum ar fi lichen plan, psoriazis sau diverse tipuri de dermatite (eczeme), dar și boli endocrine (în special tiroidiene), infecții, unele forme de cancer și sarcină. Foarte frecvente sunt și onicomicozele sau infecțiile micotice ale unghiilor, cauzate de fungi. Ele reprezintă aproximativ 50% din totalitatea afecțiunilor unghiale. În forma lor clasică, micozele se dezvoltă inițial sub unghie, între ea și patul unghial, apoi se extind spre regiunea proximală (spre deget), de-a lungul patului unghial spre laturi. De cel mai multe ori, aspectul variază în funcție de tipul particular al infecției sau de localizare.