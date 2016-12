Asociaţia Transplantaţilor: „Donarea nu este un act de piaţă, ci unul medical!”

Asociația Transplantaților: „Donarea nu este un act de piață, ci unul medical!”

Desi avem un numar mic de medici specialisti pe segmentul transplantului, cu o norma foarte mare de pacienti aflati in monitorizare si in supraveghere post operatorie, in cursul acestui an, România s-a situat pe un loc fruntas la nivel european. În acest context, Asociatia Transplantatilor din Romania isi manifesta dezacordul fata de acele materiale aparute in media incepand cu 24 octombrie 2013, materiale referitoare la donare si transplantul de organe, care pune la îndoială practica medicală a transplantului de organe și procedurile după care aceasta se realizează de către medici.