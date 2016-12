Asistentele medicale din România, "închiriate" de greci

Pacientii spitalelor din Grecia sunt nevoiti sa-si inchirieze infirmiere, din cauza crizei financiare care a afectat si sistemul de sanatate, insa acestea sunt in mare parte femei fara pregatire de specialitate din tari precum Romania, Bulgaria sau Georgia, relateaza Mediafax.Asigurarea de sanatate universala nu mai exista de cand Grecia a fost nevoita sa adopte masuri drastice de austeritate, iar reducerile bugetare au condus de asemenea la scaderea personalului medical. Acum, cand bolnavii se interneaza intr-un spital din Grecia, sunt nevoiti sa-si angajeze propriile infirmiere pentru a primi ingrijiri de baza.Prin urmare, pacientii apeleaza la infirmiere aflate in situatie ilegala, adesea imigrante necalificate. Un oficial de rang inalt a declarat ca, in opinia sa, jumatate din serviciile de ingrijire sunt prestate de 18.000 de persoane aflate in situatie ilegala. Cele mai multe sunt imigrante fara pregatire de specialitate, originare din tari precum Romania, Bulgaria sau Georgia.