Şase cazuri de infectare cu virusul West Nile, în două săptămâni. Doua persoane au murit

Șase cazuri de infectare cu virusul West Nile, în două săptămâni. Doua persoane au murit

Ştire online publicată Vineri, 25 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Sase persoane s-au imbolnavit, iar doua au murit dupa ce au fost infectate cu virusul West Nile, potrivit unor surse oficiale citate de News.ro.Potrivit surselor citate, este vorba despre cate un caz de infectie confirmat in judetele Sibiu, Galati, Giurgiu, Vrancea, Braila si Olt, iar pacientii infectati cu virusul West Nile din judetele Braila si Olt au decedat.In sezonul 1 mai 2016 - 3 noiembrie 2016, au fost inregistrate 93 de cazuri de infectie cu virusul West Nile, din care 11 decese (Bacau - 1, Braila - 1, Ialomita - 2, Iasi - 1, Mures - 1, Prahova - 1, Teleorman -1, Bucuresti - 3). Raportul masculinfeminin a fost in 2016 de 0.82 (42 cazuri de sex masculin, 51 de sex feminin).In 2016, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti (18) si Braila (17), fiind urmate de Galati (8), Bacau (7), Ilfov (6), Ialomita (5), Iasi (5), Dolj (3), Olt (3), Giurgiu (4), Prahova (3), Constanta (3), Tulcea (2), Bistrita Nasaud, Calarasi, Cluj, Mehedinti, Mures, Neamt, Satu-Mare, Teleorman, Valcea - cate 1 caz.