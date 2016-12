Ascunderea infecţiilor spitaliceşti poate fi sancţionată. În Constanţa, nu a fost!

Ascunderea infecțiilor spitalicești poate fi sancționată. În Constanța, nu a fost!

În 2010, în Constanța au fost înregistrate aproximativ 35 de infecții intraspitalicești. Sunt puține, admit reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP), dar sunt în creștere comparativ cu anii anteriori. „Sunt mai multe decât în 2008 și 2009, dar mai puține decât în 2002 sau 2003. Pe atunci, de exemplu, erau 130 de infecții raportate anual”, a afirmat dr. Constantin Dina. Pe de altă parte, dr. Mihaela Dinisov, director adjunct al direcției, spune că infecțiile au început să fie trecute sub tăcere de când au fost incluse printre indicii de performanță ai conducerilor unităților sanitare. Conducerea DSP nu neagă că, mai mult ca sigur, o bună parte dintre infecțiile nosocomiale nu sunt raportate. Cu toate acestea, până în prezent, nu a emis nicio sancțiune în acest sens, deși legea o permite. „Amenzile pot ajunge până la 5.000 de lei, pentru conducerea spitalului. Putem afla despre infecții, dacă nu ne-au fost raportate, de la alți medici din unitatea respectivă, de la pacienți etc. În 2010, nu am aplicat nicio amendă”, a afirmat dr. Dina. În schimb, directorii DSP spun că sunt efectuate periodic verificări în spitale, tocmai pentru a preveni răspândirea acestor infecții.