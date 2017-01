Artrozele apar, cel mai adesea, ca urmare a suprasolicitării articulaţiilor

1

despre dr Ioana Ureche

Dr Ioana Ureche uita sa precizeze in acest interviu ca ea nu da decat calmante ptr artoza, nici urma de tratament indelungat, radiologie, si investigatii de specialitate asa cum se lauda in articol. daca te duci la spitalul de stat nici nu se uita la tine; daca te duci la maria atunci da, poate ca incepe sa iti zica ce scrie si in articol. e o nerusinata de care trebuie sa va feriti. am dat o gramada de bani pe reteta ca sa ajung acasa si sa vad c anu imi prescrisese decat calmante.