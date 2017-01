Argila vindecă aproape orice boală

Ştire online publicată Marţi, 11 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Argila este un remediu foarte eficient pentru aproape toate tipurile de boli, inclusiv afecțiunile la nivelul cavității bucale, ale ochilor, pielii, stomacului sau articulațiilor. Putem folosi argila la nivelul cavității bucale pentru curățare, purificare și pentru a obține o respirație proaspătă, pentru tratarea pneumoniei, bronșitei, rinitei, sinuzitei. La nivelul stomacului, argila este eficientă atunci când este întrebuințată cu uz intern sau extern. Poate fi înghițită pentru prevenirea sau vindecarea de gastrită sau folosită extern sub formă de cataplasme cu argilă pentru alinarea durerilor persoanelor care suferă de arsuri stomacale, ulcer, probleme digestive. Argila calmează durerile de la nivelul articulațiilor. Argila este folosită de unele persoane pentru vindecarea bolilor ce afectează ochii, cum ar fi cataracta, principala cauză ce duce la orbire. Poate fi folosită sub formă de picături pentru ochi sau sub formă de pastă sau loțiune care se aplică pe pleoape. Cele mai multe efecte curative le are argila asupra epidermei noastre. Putem scăpa de problemele pielii și tenului cu ajutorul argilei deoarece aceasta curăță în profunzime porii epidermei, îndepărtând praful, impuritățile și toxinele care se strâng la nivelul epidermei.