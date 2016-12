Argila tratează coşurile

1

cum am scapt de cosuri

Va pot spune ca eu am avut acnee mult timp.Si fratele meu avut mult timp iar singurele cremele care ne-au scapat de cosuri au fost pe baza de ulei din arbore de ceai. Dupa ce am fost la doctor, mi-a recomandat cremele pe baza de ulei de arbore de ceai de la Thursday Plantation efectele puternice impotriva cosurilor. Cremele pe baza de ulei din arbore de ceai pentru cosuri sunt incredibile de bune. Dupa un tratament cu ele am scapat de cosuri si puncte negre. Am recomandat cremele de la Thursday Plantation si la unele colege din clasa, si dupa ce le-au folosit nici ele nu au mai avut probleme cu cosurile. Eu le-am gasit la farmacie, dar cand am fost pentru fratele meu sa ii cumpar ziceau ca le-au terminat.