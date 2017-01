Ardeiul, cea mai bună sursă de vitamina C

Ştire online publicată Vineri, 15 August 2008.

Roșiile și ardeii grași conțin o cantitate foarte mare de vitamine A și C. O roșie de mărime medie, de exemplu, este săracă în carbohidrați și are doar 35 de calorii, dar vă poate oferi 40% din vitamina C de care aveți nevoie într-o zi și 20% din necesarul zilnic de vitamina A. O dietă cu multe roșii scade riscul de cancer la prostată și la nivelul tractului digestiv, beneficiile fiind date de licopen, un antioxidant puternic care dă culoarea anumitor legume și fructe. Ardeiul, pe de altă parte, conține beta-caroten, un antioxidant care ajută sistemul imunitar să prevină deteriorarea celulelor cauzată de radicalii liberi care apar din cauza poluării sau a alimentelor cu E-uri. Studiile arată că deteriorarea celulelor poate cauza o serie de boli, precum cele de inimă sau cancer. În plus, ardeii conțin mai multă vitamina C decât roșiile. O jumătate de ardei roșu, verde sau galben conține mai mult de 230% din necesarul zilnic de vitamina C și doar 20 de calorii.