Ardeii vă protejează sănătatea

Ştire online publicată Luni, 09 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ardeii pot fi găsiți în piețe pe toată durata anului, dar perioada lor este vara. O porție de ardei, indiferent dacă este roșu sau verde, aduce un aport considerabil de vitamine A, B6, C și K, dar și de nutrienți precum fitonutrienți, lipopen etc. Printre beneficiile ardeiului asupra sănătății se numără: r Protejarea de radicalii liberi - ardeiul este o sursă bogată de nutrienți, precum vitamina A și C, antioxidanți care pot neutraliza radicalii liberi, esențiali în formarea colesterolului. Radicalii liberi duc la apariția aterosclerozei, a bolilor de inimă, a durerilor și problemelor de articulații. r Reducerea riscului afecțiunilor cardiovasculare - prin aportul de vitamina B6 și acid folic, ardeiul este util persoanelor cu ateroscleroză și boli de inimă, provocate de diabet. Vitaminele sunt importante pentru reducerea nivelului ridicat de homocisteină. S-a demonstrat că un nivel mare de homocisteină poate afecta vasele de sânge și este asociat cu un risc mare de atacuri de inimă și infarct. r Lupta împotriva cancerului - ardeiul face parte dintre puținele legume care conțin licopen, referitor la care s-a demonstrat că luptă împotriva cancerului de prostată, cervical, vezică și pancreas. Studiile recente arată că persoanele care au dieta scăzută în licopen prezintă un risc mai mare de a dezvolta aceste tipuri de cancer. Totodată, fibrele din ardei ajută la limitarea contactului celulelor din colon cu toxinele care produc cancerul. În plus, consumul de vitamina C, beta-caroten și acid folic poate reduce semnificativ riscul de cancer la colon; r Menținerea sănătății plămânilor - pentru fumători sau pentru cei expuși în mod frecvent la fum de țigară, alimentele bogate în vitamina A sunt recomandate, căci îi păzesc de formarea emfizemelor. r Protecția sănătății ochilor - ardeiul are un rol esențial în protejarea ochilor de cataractă, oferit de vitamina C și beta-caroten. Leguma de culoare roșie asigură și necesarul de fitonutrienți, împotriva degenerescenței maculare, principala cauză de orbire la persoanele în vârstă. r Protecția împotriva artritei reumatoide - fructele și legumele bogate în vitamina C, precum ardeiul, oferă protecția împotriva poliartritei reumatoide. Există studii care demonstrează că persoanele cu o dietă săracă în vitamina C prezintă un risc de trei ori mai mare de a dezvolta artrită.