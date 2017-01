Ardeii protejează ochii şi plămânii

Ardeii protejează ochii și plămânii

Ştire online publicată Joi, 03 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Având un conținut ridicat de vitamine și minerale, ardeiul gras este, în fapt, un medicament al naturii, pentru numeroase afecțiuni. Această legumă este o sursă de vitamine C, A, B6, acid folic, fibre etc, astfel că are beneficii în ceea ce privește sistemul cardiovascular, diabet, sistemul nervos, dureri articulare. Datorită vitaminelor B6 și a acidului folic, ardeii sunt recomandați persoanelor cu ateroscleroză și boli de inimă provocate de diabet. De asemenea, este indicat pentru cei care au un risc ridicat de a dezvolta cancer de prostată, de colon sau de pancreas, datorită conținutului bogat în nutrienții licopen și carotenoid. Legumele mai oferă protecție și pentru plămâni (prin vitamina A), pentru ochi (vitamina C și beta-caroten) și împotriva artritei reumatoide (vitamina C).