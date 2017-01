Aproape o mie de constănţeni au aflat că sunt bolnavi

În cadrul programului de evaluare a sănătății

Aproape o mie de constănțeni au aflat că sunt bolnavi

Aproape o mie de constănțeni au fost depistați cu afecțiuni noi, în urma primei etape a programului de evaluare a stării de sănătate a populației, potrivit statisticilor Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS). În lunile iulie, august și septembrie, 84.820 de constănțeni și-au făcut analize medicale gratuite. CJAS a realizat o statistică și în ceea ce privește riscurile de boală depistate în urma acestui program. Astfel, potrivit raportărilor medicilor de familie, 65% dintre persoanele care și-au făcut analize prezintă risc de diabet zaharat tip II, iar 24,19% dintre constănțenii care și-au făcut analize gratuite au descoperit că sunt expuși bolilor cardiovasculare. Tot în urma programului de evaluare a sănătății s-a constatat că 2,43% dintre femeile evaluate prezintă risc de a face cancer de col uterin, iar 2,32% cancer mamar. Constănțenii evaluați mai prezintă risc de boli renale cronice, osteoporoză, cancer colorectal. De asemenea, unul dintre laboratoarele de analize incluse în program a realizat o raportare cu privire la afecțiunile depistate la peste cei 8.000 de pacienți investigați. Potrivit dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS, la 7% dintre persoanele investigate a fost depistată glicemie peste limita normală, mulți dintre pacienți nefiind cunoscuți ca bolnavi de diabet. La aproximativ 180 de persoane, din care două treimi sunt femei, au fost depistate valori ale sideremiei (prezența fierului în sânge) sub pragul normalității, motiv pentru care medicii au recomandat supravegherea mai atentă a sângerărilor de orice fel, mai ales în cazul femeilor. De asemenea, la 6,5% din populația investigată analizele de laborator au scos la iveală un nivel scăzut al hemoglobinei. Nivelul crescut de colesterol este una dintre problemele cel mai frecvent întâlnite, mai ales în rândul populației din mediul urban. Astfel, 18,5% din populația investigată prezintă colesterol și trigliceride peste valorile normale. Suspiciunea unor hepatopatii la aproximativ 6,25% din populația investigată trage un semnal de alarmă asupra existenței unor boli virale de tip hepatita B, C și D, dar și existența unor vicii precum alcoolismul cronic. Alarmant este că la 18-20% dintre pacienți, în mare parte din mediul rural, analizele au scos la iveală existența unor parazitoze sau a unor alergii. Medicii spun că de vină sunt apa potabilă de calitate îndoielnică, dar și condițiile de trai.Aproape o mie de constănțeni au fost depistați cu afecțiuni noi, în urma primei etape a programului de evaluare a stării de sănătate a populației, potrivit statisticilor Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS). În lunile iulie, august și septembrie, 84.820 de constănțeni și-au făcut analize medicale gratuite. CJAS a realizat o statistică și în ceea ce privește riscurile de boală depistate în urma acestui program. Astfel, potrivit raportărilor medicilor de familie, 65% dintre persoanele care și-au făcut analize prezintă risc de diabet zaharat tip II, iar 24,19% dintre constănțenii care și-au făcut analize gratuite au descoperit că sunt expuși bolilor cardiovasculare. Tot în urma programului de evaluare a sănătății s-a constatat că 2,43% dintre femeile evaluate prezintă risc de a face cancer de col uterin, iar 2,32% cancer mamar. Constănțenii evaluați mai prezintă risc de boli renale cronice, osteoporoză, cancer colorectal. De asemenea, unul dintre laboratoarele de analize incluse în program a realizat o raportare cu privire la afecțiunile depistate la peste cei 8.000 de pacienți investigați. Potrivit dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS, la 7% dintre persoanele investigate a fost depistată glicemie peste limita normală, mulți dintre pacienți nefiind cunoscuți ca bolnavi de diabet. La aproximativ 180 de persoane, din care două treimi sunt femei, au fost depistate valori ale sideremiei (prezența fierului în sânge) sub pragul normalității, motiv pentru care medicii au recomandat supravegherea mai atentă a sângerărilor de orice fel, mai ales în cazul femeilor. De asemenea, la 6,5% din populația investigată analizele de laborator au scos la iveală un nivel scăzut al hemoglobinei. Nivelul crescut de colesterol este una dintre problemele cel mai frecvent întâlnite, mai ales în rândul populației din mediul urban. Astfel, 18,5% din populația investigată prezintă colesterol și trigliceride peste valorile normale. Suspiciunea unor hepatopatii la aproximativ 6,25% din populația investigată trage un semnal de alarmă asupra existenței unor boli virale de tip hepatita B, C și D, dar și existența unor vicii precum alcoolismul cronic. Alarmant este că la 18-20% dintre pacienți, în mare parte din mediul rural, analizele au scos la iveală existența unor parazitoze sau a unor alergii. Medicii spun că de vină sunt apa potabilă de calitate îndoielnică, dar și condițiile de trai.