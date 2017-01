Aplicaţia care le reaminteşte părintilor să-şi vaccineze copiii

Aplicația care le reamintește părintilor să-și vaccineze copiii

Aplicatia a fost dezvoltata in Romania de reprezentanta Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pe fondul scaderii tot mai accentuate a ratei vaccinarii. Dupa cum Sanatateabuzoiana.ro a informat in nenumarate randuri, in Romania se constata in ultima vreme o crestera a gradului de neincredere a populatiei in ceea ce priveste eficienta vaccinurilor, pe acst fond aparând un tren descendent al vaccinurilor de anumite tipuri administrate copiilor. Vacinapp se descarcă gratuit în mai multe țări, printer care și România.