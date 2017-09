Apel urgent către constănţeni. O fetiţă de doar zece zile are nevoie de sânge

Apel urgent către constănțeni. O fetiță de doar zece zile are nevoie de sânge

O fetiță ce abia s-a născut a suferit o intervenție chirurgicală, iar acum are nevoie de transfuzii de sânge, însă Centrul Regional de Transfuzii de Sânge Constanța (CRTS) nu dispune de grupa de sânge de care are nevoie micuța Andreea Teodora. Toți cei care aveți grupa de sânge O1 negativ puteți să o ajutați prin donare la CRTS. Nu ezitați, în asemenea momente, transfuziile de sânge sunt vitale.„Apelez cu o mare rugăminte. Avem nevoie urgent de sânge grupa O1, negativ. Este pentru nepoțica mea Andreea Teodora Sima, neonatologie. Are 10 zile, a suferit o intervenție chirurgicală și are nevoie urgent de transfuzie, iar centrul nu are pe stoc. Vă mulțumesc”, a declarat mătușa fetiței.