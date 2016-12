APEL LA SOLIDARITATE pentru bolnavii de TBC

Medicii de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie vor să vină în sprijinul bolnavilor de tuberculoză din județul Constanța și să le acorde tichete de masă. Pentru a-și duce la îndeplinire intențiile, au însă nevoie de fonduri, motiv pentru care apelează la câteva minute din timpul constănțenilor.Pentru a veni în sprijinul pacienților cu TBC multirezistentă, cadrele medicale vor să le acorde tichete de masă, câte trei pe săptămână, timp de șase luni, când durează tratamentul. Dar, bineînțeles, condiționarea este ca bolnavii să vină la dispensar pentru a-și lua medicamentele.„Considerăm acordarea de tichete de masă ca un ajutor financiar, în funcție de prezentarea pentru administrarea sub directa observare a medicației, în cadrul dispensarelor TBC din județul Constanța, ca o motivație suplimentară de urmare corectă a tratamentului”, au arătat dr. Erdin Borgazi, managerul spitalului, și dr. Elena Danteș, directorul medical al unității spitalicești. Astfel, bolnavii din pătura săracă a societății - căci din rândul acestora sunt cei mai mulți care renunță la tratamente - vor avea un sprijin financiar, dar și un motiv în plus să respecte până la final indicațiile medicilor.Pentru realizarea acestui proiect, intitulat sugestiv „Ajutând bolnavii cu tuberculoză multirezistentă protejăm comunitatea!”, spitalul a strâns o parte din bani, dar mai are nevoie de 22.000 de lei, fonduri pe care le poate obține de la programul de granturi Raiffeisen, dacă proiectul obține cele mai multe voturi.În concluzie, medicii vă solicită sprijinul, care constă în acordarea a câteva minute pentru a vota proiectul! Termenul limită până la care puteți să votați este 30 septembrie 2013, iar dacă este declarat învingător, proiectul va fi pus în aplicare începând din 15 octombrie.Pentru a vota, accesați pagina web raiffeisencomunitati.ro, alegeți din bara de sus „programul de granturi” vă logați și votați proiectul pe care-l găsiți în dreptul județului Constanța.