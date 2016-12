Apel disperat. Salvaţi-o pe Antonia! E trist cum banii hotărăsc viaţa copiilor

Apel disperat. Salvați-o pe Antonia! E trist cum banii hotărăsc viața copiilor

Până la vârsta de 2 ani și două luni, Antonia s-a dezvoltat normal, când dintr-o dată o convulsie febrilă a lăsat-o inconștientă câteva minute. De atunci a început lupta părinților ei. Verdictul medicului a fost că fetița are epilepsie. Începuse cu timpul să piardă puțin câte puțin din achizițiile acumulate, instalandu-se regresul psihomotor sever, astfel încât nu mai poate sta nici în piciorușe singură, sunt momente când nici în șezut nu poate sta. Mama a făcut tot posibilul să meargă cu Antonia la medicii din Iași și din București cu investigațiile, schimbându-i tratamente peste tratamente, dar fără niciun rezultat. Mai grav decât atât, a început să facă mai multe crize de epilepsie ca înainte. A ajuns cu fetita la Spitalul din Târgu Mureș. A avut într-un an si 4 luni peste 100 de crize epileptice fără să știe ce se întâmplă în acele momente în jurul ei. În tot acest coșmar, mama a căutat fără încetare o rezolvare la problemele ei, până când o doamnă i-a spus că ar fi o speranță la Clinica de Hiperbară din Tg. Mureș. O piedică mare pentru părinți sunt banii, o singura ședință costa 500 de lei pe zi, o cură constă în 14-20 ședințe, care ajung să coste 10.000 lei. Aceste ședinte pot dura o perioadă mai lungă ajungând la ani. Diagnosticele puse de medici sunt: retard sever în dezvoltarea motorie, psihică și limbaj, Esi cu tetrapareza flască, epilepsie cu crize polimorfe, sindromul autist. Donațiile pentru salvarea micuței pot fi făcute și în conturile bancare ale Asociației „Salveaza o inimă”:Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XXCont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001„Orice donație contează pentru fetița mea Antonia. Antonia a fost un copil sănătos și cu zâmbetul pe buze, se bucura ca orice copil de vârsta ei. Brusc, la vârsta de 2 ani și două luni, a luat o întorsătură proastă, de atunci stau cu Antonia numai prin spitale, spitalul a devenit casa noastră, nebucurându-se de copilărie. În luna august a acestui an la Clinica de Medicina Hiperbară, am aflat că Antonia suferă și de Borrelioză, o boală prea grea pentru un trup așa firav, pentru care vor trebui mulți ani de cure de oxigenoterapie, cu multe terapii de stimulare a creierului. Vă mulțumesc din suflet ca sunteți alături de noi, atât moral cât și financiar”, a declarat Adelina Mitac, mama Antoniei.