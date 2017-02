Aparatură expirată la Spitalul Judeţean. "Un microscop nou ne-ar costa cât două Mercedesuri!"

Aparatură expirată la Spitalul Județean. "Un microscop nou ne-ar costa cât două Mercedesuri!"

În ultimii ani, principalele unități sanitare constănțene au reușit să-și mai reînnoiască aparatura pe ici-colo, însă dotările actuale nu sunt nici pe departe de ajuns pentru a putea avea un act medical la cele mai înalte standarde.Conducerea Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța va efectua, în perioada următoare, o analiză la Spitalul Clinic Județean de Urgență, pentru a vedea care este gradul de dotare și de ce ar avea nevoie acesta la ora actuală.„Ministerul are în vederea dotarea tuturor spitalelor județene din țară cu echipamente de imagistică moderne. Tocmai de aceea, vom vedea ce este de făcut și pe plan local”, a declarat directorul DSPJ Constanța, dr. Constantin Dina.Spre exemplu, cadrele medicale de pe secția ORL din cadrul Spitalului Județean sunt nevoite să lucreze cu aparatură veche, de aproape 50 de ani, asta în condițiile în care aici sunt efectuate lunar zeci de intervenții. Din cauza acestor aparate depășite, doctorii au improvizat de multe ori, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții normale.„Suntem disperați. Am făcut nenumărate referate și avem promisiuni că situația se va rezolva. Din păcate, trebuie să ne adaptăm și să lucrăm cu ce avem”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful secției ORL, dr. Dănuț Dincă.Acesta a menționat că planurile de achiziție se fac în fiecare an, doar că nu primesc mereu tot ce solicită.„În prezent, nu putem opera afecțiunile care țin de urechea medie; este un spațiu extrem de mic, iar microscopul nostru este din anul 1970. Desigur, ne mai uităm pe ureche cu el, dar nu putem face intervenții chirurgicale de amploare, nu putem vedea mare lucru cu acest aparat. Microscopul actual este depășit. Acum se operează cu microscoape de ultimă generație, cu vizualizare direct pe ecran, nu ca acesta pe care îl avem noi în dotare”, a precizat specialistul.Pe lângă microscopul polonez vechi de aproape cinci decenii, pe secție există mari probleme și cu aparatele de anestezie, care nu funcționează în ambele săli de operație. Din păcate, unul s-a defectat și nici cel aflat în uz nu poate fi folosit la capacitate maximă.„Este păcat că nu putem folosi decât un singur apa-rat, iar din această cauză, nu putem efectua decât intervenții de scurtă durată. Ca urmare, suntem nevoiți să facem tot felul de improvizații, dar cu riscurile de rigoare”, a explicat dr. Dincă.Bolnavii, trimiși în privatNici la Neurochirurgie situația nu este prea roz.„Noi stăm mediocru la capitolul aparatură medicală. În prezent, am avea nevoie de un microscop nou, care costă cât două Mercedesuri la un loc, de aspirație ultrasonică, truse noi etc. Sigur, cu ce avem acum se poate lucra, dar lipsa acestor lucruri ne limitează activitatea. În plus, am avea nevoie să facem chirurgie vasculară la Constanța, ca să nu mai trimitem pacienții cu anevrisme cerebrale sau alte malformații arterio-venoase în Capitală”, a precizat, la rândul său, dr. Bogdan Davidescu, șeful secției Neurochirurgie.Desigur, și la Neurologie, unde pacienții apar mereu pe bandă rulantă, lucrurile stau la fel de prost.„Noi avem nevoie de un eco doppler, de un electromiograf, necesar pentru toate bolile nervilor periferici. De precizat că aceasta este o investigație care se face în toate spitalele moderne din lume și care în județul Constanța se poate efectua doar la două centre private. Apoi, ne trebuie un eco doppler pentru vasele cerebrale, un lucru uzual, pe care nu-l avem, motiv pentru care suntem puși în situația de a trimite mereu pacienții în privat pentru acest tip de investigații”, a explicat dr. Ildiko Toldișan, medic neurolog.Probleme cu aparatura există și la secția de Dermato-Venerice din cadrul Spitalului Județean, care vrea să își înlocuiască aparatura medicală și și-a făcut o listă întreagă pe care a înmânat-o conducerii unității sanitare.„Vrem să aducem scaune noi pentru recoltă, un electrocauter modern, lasere chirurgicale, canapele reglabile pe înălțime, dermatoscop, instrumente de mică chirurgie, tensiometre, stetoscoape, lămpi Wood. Toate acestea ne sunt necesare pentru a le asigura bolnavilor un act medical de calitate și un minim de confort”, ne-a declarat șeful secției, dr. Gheorghe Nicola.Reparații extrem de costisitoareLa polul opus se află Ortopedia, unde aparatura este ultra-modernă, dar nu este întreținută de bolnavi.„Când lucrezi la foc continuu, este imposibil ca aparatura să nu se defecteze. La noi se strică mereu câte ceva. Spre exemplu, nu poți aduce 57 de paturi electrice, care să funcționeze în permanență, acestea continuă să se strice, întrucât sunt folosite 24 de ore din 24. Avem deja o grămadă de paturi defecte, iar aparatura, oricât ai îngriji-o, tot se strică, iar reparațiile sunt extrem de costisitoare”, a explicat șeful secției Ortopedie, dr. Alexandru Șerban.Mai grav este că aici s-au stricat și o mulțime de monitoare din sala de operații.