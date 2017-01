Apa minerală combinată cu mierea de albine asimilează mai bine calciul în organism

Studiile efectuate de specialiștii francezi și publicate în revista „Journal of American Dietetic" au demonstrat că cei care beau în mod regulat apă minerală au un aport de calciu semnificativ mai mare în comparație cu cei care beau apă de la robinet. Astfel, asimilarea calciului în organism, din apa minerală, este la fel de bună ca aceea din lapte (în jur de 30% din cantita-tea de calciu ingerată ajunge în organism). Momentul din zi în care este consumată, are, de asemenea, o mare importanță. Specialiștii recomandă ca apa minerală să fie consumată dimineața, combinată cu zaharuri (în special miere de albine) - în acest fel calciul este mult mai bine absorbit (cu 14% mai mult) și mai bine reținut de organism (cu 11% mai mult), decât dacă apa ar fi consumată simplu. Asimilarea este mult crescută și dacă apa este consumată în timpul mesei (cu 14,5% mai mult) decât dacă este băută între mese.