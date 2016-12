Anunţ OFICIAL! Nereguli GRAVE, descoperite la Agenţia Naţională de Transplant. Bolnavii nu aveau nicio şansă REALĂ

Anunț OFICIAL! Nereguli GRAVE, descoperite la Agenția Națională de Transplant. Bolnavii nu aveau nicio șansă REALĂ

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a anunțat, sâmbătă, că verificările Corpului de Control la Agenția Națională de Transplant au fost finalizate, fiind descoperite nereguli "grave", echipa de control constatând că procedurile și criteriile de transplant nu există.Vlad Voiculescu a dezvăluit într-o conferință de presă că pacienții care așteptau transplanturi de organe aveau rareori șanse "reale" de a primi ajutor. "Nu există o listă de așteptare la nivel național pentru fiecare organ. Pacienții de pe listele de aștepare nu beneficiză întotdeauna de șanse reale. Nu există proceduri clare pentru contactarea pacienților beneficiari", a declarat ministrul Sănătății în cadrul unei conferințe de presă.Ministrul a dat exemplul unui centru de transplant unde s-au făcut 120 de transplanturi într-un an, mai mult de jumătate dintre pacienții beneficiari fiind înscriși pe liste în același an. Aceștia au beneficiat de transplant deși pe lista de așteptare existau pacienți înscriși în anul 2005.Vlad Voiculescu a anunțat că a sesizat organele abilitate în acest caz.În ceea ce privește transplantul pulmonar, ministrul Sănătății susține că România nu are posibilitatea nici măcar de recuperare postoperatorie, precizând că "modul în care s-au cheltuit banii la Sfânta Maria va fi lămurit săptămâna următoare".În cadrul conferinței de presă, Grupul de lucru pentru Transplant Pulmonar al Societății Române de Pneumologie a transmis că în prezent sistemul sanitar din România nu este pregătit să susțină în deplină siguranță pentru pacient transplantul pulmonar, scrie romaniatv.net