Anunţ important pentru medicii stomatologi

Anunț important pentru medicii stomatologi

Medicii dentisti care doresc sa asigure sau sa continue asistenta medicala pentru 2014-2015 vor trebui ca dupa 1 iunie fie autorizati conform prevederilor legale in vigoare; sa fie evaluati potrivit dispozitiilor legale si sa depuna, in vederea incheierii contractului cu CNAS, toate documentele necesare in termenele stabilite pentru contractare, urmand ca de la 1 iulie sa inceapa raportarile. Noutatea consta in faptul ca unele servicii medicale se vor face in cadrul pachetului de baza pentru asigurati si a pachetului minimal, pentru neasigurati.