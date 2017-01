Antioxidanţii: ce sunt, la ce folosesc şi în ce alimente îi găsim

Antioxidanții: ce sunt, la ce folosesc și în ce alimente îi găsim

22 August 2013

Auzi peste tot despre cât de buni sunt antioxidanții pentru sănătatea și frumusețea ta. Însă, știi mai exact ce sunt aceste substanțe, la ce folosesc și în ce alimente îi găsești?Ce sunt antioxidanțiiUn antioxidant este orice vitamină, mineral sau nutrient care are rolul de a proteja și de a repara celulele corpului, astfel încât să nu fie afectate de efectul nociv al radicalilor liberi. Acești radicali liberi sunt prezenți în corpul nostru în mod firesc și contribuie la distrugerea și eliminarea bacteriilor și virușilor care atacă organismul. Însă, atunci când ajung în concentrații prea mari (din cauza poluării, a alimentelor nesănătoase sau a fumului de țigară inspirat) devin dăunători. Aici, intervin antioxidanții.La ce folosesc antioxidanțiiCel mai important beneficiu al antioxidanților constă în faptul că neutralizează acțiunea nocivă a radicalilor liberi, care, în timp, provoacă degenerarea celulelor și astfel corpul este expus bolilor grave. Radicalii liberi pot cauza cancer, boli cardiovasculare, îmbătrânirea prematură și alte afecțiuni cronice.În ce alimente găsim antioxidanțiiAntioxidanții există sub cea mai pură formă în fructe, legume, cereale, nuci, aflăm de la medicul nutriționist Lygia Alexandrescu. Printre cei mai importanți antioxidanți pentru organism se numără betacarotenul, vitamina C, vitamina E, zincul și seleniul. Iată în ce alimente le găsești:Betacarotenul îl găsești în spanac, cartofi dulci, roșii, caise, sparanghel, sfeclă, broccoli, pepene galben, morcovi, mango, piersici, grepfrut roz, dovleac. Vitamina C o găsești în ardei, pătrunjel, citrice, măceșe, cătină, căpșuni, broccoli, varză de Bruxelles, pepene galben, conopidă, grepfrut, nectarine, papaya. Vitamina E o găsești în broccoli, morcovi, ardei roșu, spanac, nuci, semințe de floarea-soarelui. Zincul îl găsești în stridii, carne roșie, carne de pasăre, fasole boabe, nuci, fructe de mare, cereale integrale, lactate. Seleniul îl găsești în nucile braziliene, ton, carne de vită, carne de pasăre și cereale integrale.Reține că și ceaiul verde conține polifenol, un antioxidant care este de 100 de ori mai puternic decât vitamina C și are efect anticancerigen. Consumă-l zilnic în cantități moderate! (www.eva.ro)