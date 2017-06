Antibiotic modificat, ca bacteriile să nu mai dezvolte rezistenţă

Antibiotic modificat, ca bacteriile să nu mai dezvolte rezistență

Ştire online publicată Marţi, 30 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un grup de cercetători din SUA a reușit să modifice un tip de antibiotic, numit vancomicină, pentru a distrugere bacteriile fără ca acestea să dezvolte rezistență împotriva sa, potrivit unui studiu publicat luni de revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), citată astăzi de EFE.Această descoperire ar putea contracara amenințarea infecțiilor rezistente la antibiotice în următorii ani.Cercetătorii de la organizația biomedicală The Scripps Research Institute (TSRI) din Florida au reușit să confere "superputeri" vancomicinei, un antibiotic descoperit în anii 1950 și împotriva căruia patogenii nu au fost capabili să dezvolte rezistență după 30 de ani.Mai concret, oamenii de știință au descoperit o modalitate de a modifica structural vancomicina pentru a obține o versiune mai puternică a unui antibiotic forte.Următoarea provocare, în prezent în cercetare, este de a proiecta o formă de a sintetiza vancomicina modificată printr-un număr mai mici de pași în laborator, având în vedere că actuala metodă necesită 30 de secvențe.Totuși un cercetător implicat în studiu, Dale Boger, copreședinte al departamentului de chimie la The Scripps Research Institute, a considerat că este vorba de partea de "cea mai ușoară" a proiectului."Medicii ar putea utiliza această formă modificată a vancomicinei fără teamă ca va apărea rezistență", notează Dale Boger, potrivit căruia partea cea mai grea a fost modificarea acestei molecule, care "poate salva vieți", fiind capabilă să elimine bacteriile fără ca acestea să dezvolte rezistență împotriva altor antibiotice.Sursa: agerpres.ro