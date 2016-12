Şanse pentru bolnavii de psoriazis din Constanţa. Tratamentul de mii de euro este decontat!

Șanse pentru bolnavii de psoriazis din Constanța. Tratamentul de mii de euro este decontat!

„În județul Constanța, prevalența pso-riazisului este de 2,8% din populația generală. În secție, la ora actuală, există toate posibilitățile terapeutice folosite în lume în psoriazis, inclusiv terapia biologică, adică terapie modernă și eficientă în psoriazis”, explică dr. Gheorghe Nicola, șeful Clinicii de Dermatologie - Venerologie din cadrul Spitalului Județean Constanța. În acest context, specialiștii constănțeni, împreună cu Societatea Română de Dermatologie lansează astăzi o nouă campanie de informare a populației, intitulată sugestiv „Fii inteligent! Renunță la prejudecăți“, eveniment în cadrul căruia sunt prezentate cele mai noi terapii ce pot fi aplicate pentru bolnavii de psoriazis din Constanța.„Constanța are mii de cazuri de psoriazis“Mii de constănțeni aflați în evidențele specialiștilor din cadrul Spitalului Județean Constanța se luptă în fiecare zi cu dezinformarea și prejudecățile celorlalți, spun medicii. Asta pentru că foarte puțini sunt cei care știu că această boală nu este contagioasă, ea fiind transmisă doar pe cale genetică, de la părinți la copii. De aceea, nu sunt puțini cei care, dintr-o viață activă și liberă au ajuns să își dea demisia și să renunțe la prieteni sau chiar familie. Tocmai pentru că această boală are, pe lângă implicațiile medicale și unele psihologice, specialiștii constănțeni au demarat o campanie de informare.„Deși boala are un fond genetic și devine extrem de agresivă în unele cazuri, oamenii trebuie să știe că nu sunt în pericol atunci când stau în preajma unui bolnav. Din păcate, Constanța înregistrează mii de cazuri de îmbolnăvire anual, iar cei afectați renunță la viața activă pe care o aveau anterior declanșării bolii din cauza discriminării și marginalizării societății. De aceea, vom derula pentru o lună de zile de acum înainte o campanie de informare și educare medicală a populației. Campania se va derula în grădinițe, școli, săli de sport, saloane de înfrumusețare sau bazine de înot pentru o diseminare cât mai mare a informației”, a declarat dr. Gheorghe Nicola, șeful secției Dermato - Venerologie din cadrul Spitalului Județean Constanța.Constanța, loc fruntaș la terapii moderneÎn ceea ce privește terapiile moderne de tratament pentru bolnavii de psoriazis, Constanța a intrat în categoria instituțiilor medicale de stat care are o evidență clară a pacienților și care are tot necesarul de tratamente. În plus, specialiștii folosesc două dintre cele mai noi metode terapeutice pentru 98 de bolnavi care suferă de cea mai gravă formă de psoriazis. Înregistrând un număr atât de mare de bolnavi, prin sprijinul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Con-stanța, Spitalul Județean se poate lăuda cu încă o reușită în acest sens: decontarea completă a tratamentelor.„Terapiile pe care le-am abordat în ultimii ani pentru pacienții constănțeni nu mai sunt cele clasice. Am trecut pe terapia biologică ce presupune administrarea unor injecții la intervale de 6-8 săptămâni a unor produse biologice speciale care să diminueze efectele cutanate, dar și terapia PUVA, o terapie bazată pe raze ultraviolete care remit pentru o perioadă mare de timp leziunile cutanate. Aceste două tipuri de terapii sunt utilizate pentru cazurile moderat-severe ce necesită un tip de tratament complex. Cel mai important pas pe care l-am făcut pentru aceștia este că s-a obținut decon-tarea tratamentului de peste o mie de euro pe lună, per pacient”, completează dr. Nicola.v v vPsoriazisul este o dereglare cutanată, cu o rată rapidă de producere și eliminare a celulelor pielii. În mod normal, celulele pielii se regenerează Această accelerare are drept consecință apariția unor plăgi tegumentare, îngroșate, de culoare roz, acoperite cu scuame alb - sidefii.