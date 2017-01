Anomaliile de sexualizare netratate în copilărie transformă maturitatea într-un coşmar

Anomaliile de sexualizare netratate în copilărie transformă maturitatea într-un coșmar

Părinții trebuie să fie atenți la etapele dezvoltării copiilor, pentru a depista din vreme semnele anomaliilor de sexualizare - tulburări endrocrine frecvent întâlnite. Netratate la timp, afecțiunile pot avea drept consecințe imperfecțiuni corporale, complex de inferioritate și, cel mai important, probleme în viața sexuală. Tulburările de sexualizare pot fi observate, în numeroase cazuri, încă de la naștere, atrag atenția specialiștii. „Procesul de sexualizare începe din momentul fecundării și continuă pe perioada embrionară, astfel încât, la naștere, copilul să fie apreciat după morfologia organelor genitale externe, ca aparținând sexului feminin sau masculin. La naștere, un aspect aberant al organelor genitale externe pune problema unei dezvoltări imperfecte și incomplete, fapt care va fi urmat de pierderea calității de reproducător”, a declarat dr. Eduard Circo, șeful Compartimentului Clinic de Endocrinologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. La băieței, testiculele trebuie să fie coborâte în scrot pentru a arăta o dezvoltare genitală normală, în caz contrar impunându-se intervenția chirurgicală. „Operația trebuie făcută în intervalul de vârstă de doi-patru ani. Copilul va fi apoi supravegheat clinic până la pubertate, căci există posibilitatea atrofierii testiculelor”, a adăugat specialistul. Obezitatea și carența de vitamine, factori de risc Sexualizarea poate suferi modificări pe parcursul copilăriei - mai puțin vizibile, dar care vor avea consecințe evidente în pubertate și mai ales la maturitate. Potrivit dr. Eduard Circo, tulburările de sexualizare pot fi cauzate și de infecțiile ivite la testicule sau ovare, de obezitate sau de carența vitaminelor A, E, a zincului sau seleniului. „Sunt factori care vor perturba, cu o intensitate diferită, dezvoltarea sexuală”, a specificat medicul endocrinolog. Tocmai din acest motiv, părinții trebuie să evite excesul de aport alimentar, deoarece consecința nu va fi doar îngrășarea peste măsură a minorilor, ci și riscul împiedicării dezvoltării sexuale normale. Pubertatea precipitată sau cea întârziată impun vizite la medic Pubertatea presupune începerea procesului vizibil de sexualizare. În general, în România, fetițele ajung la pubertate între 11-13 ani, iar băiețeii între 11 și 14 ani. Există însă și situații de „pubertate precipitată” sau „grăbită”, în care fetițelor de șapte ani li se dezvoltă sânii sau băieților de opt ani le crește părul axial și pubian. Dezvoltarea organismului înainte de vreme are dezavantaje, a subliniat dr. Eduard Circo: „La maturitate, individul va fi mic de înălțime, va avea probleme de reproducere și imperfecțiuni în sexualitate”. Astfel, femeile vor avea sâni nedezvoltați, trupul nu va fi proporționat - cazurile în care persoanele au fundul mare și spate îngust, bărbații nu vor avea pilozitate etc. Urmări similare apar și dacă elementele de sexualizare nu evoluează până la vârsta de 14 ani. „În astfel de cazuri sunt necesare investigații complexe, menite să identifice cauzele tulburărilor de sexualizare. Pentru fiecare caz, tratamentul este complex, variat și trebuie efectuat numai după un set de analize specifice. Părinții trebuie să fie atenți la orice schimbare și să se adreseze medicului de familie, care îi va îndruma către specialistul endocrinolog sau ginecolog”, a mai afirmat dr. Circo. Menstruația la adolescente O atenție sporită trebuie să acorde mamele primilor ani de menstruație a fetițelor, căci persistența unor dereglări poate fi semnul unor anomalii de sexualizare. „În primul an de pubertate, întârzierea menstrelor peste ciclul normal nu necesită intervenție medicamentoasă. Dar dacă menstruația este abundentă și apare la intervale mai scurte de 28 de zile, este posibilă apariția anemiei și este necesară intervenția medicilor specialiști”, a afirmat medicul endocrinolog. În cazurile în care tulburările menstruale - cheaguri de sânge, tensiune mamară premenstruală - persistă și după primul an și jumătate de pubertate, vizita la specialist este obligatorie. Motivul: în spatele anomaliilor se pot ascunde dereglări hormonale ovariene, iar odată cu înaintarea în vârstă pot apărea boli tiroidiene și modificări patologice mamare. Lipsa unei supravegheri medicale atente va avea consecințe nefaste asupra vieții de adult a indivizilor. Corpul nu va fi dezvoltat armonios - de exemplu, membrele sunt lungi, comparativ cu trunchiul mic, în cazul celor cu deficiențe de creștere, cu pubertate întârziată -, iar persoanele vor avea complexe de inferioritate, se vor izola și vor întâmpina dificultăți în întemeierea unei vieți de familie.