Animalele de companie, sprijin pentru bolnavi

Luni, 06 Iulie 2009

Oamenii de știință susțin că animalele de companie pot aduce, în tratarea unor afecțiuni, în unele cazuri, beneficii mai mari decât unele medicamentele. Un sondaj efectuat de cercetătorii de la Universitatea Queen’s din Belfast a arătat că animalele de companie, în cazul a 65% dintre persoanele cu diabet insulino-dependent care au suferit un episod hipoglicemic, au reacționat prin scâncit, lătrat, lins sau alte metode de avertizare. Paul Jackson, bolnav de diabet, a povestit membrilor Centrului Cancer and Bio-Detection Dogs din Aylesbury despre câinele său care îl avertizează când îi scade nivelul zahărului din sânge și este în pericol de a leșina. Reprezentanții centrului au demarat, în urma celor constate, un program de antrenare a patrupedelor pentru perfecționarea abilităților, pentru a-i ajuta pe diabetici. Potrivit specialiștilor, câinii sunt de ajutor și adolescenților cu dificultăți pe plan social, persoanelor cu handicap mintal, celor anxioase, depresive și celor de vârsta a treia. Conform unor studii, câinii au reușit să diagnosticheze corect cancerul, încă de la primul stadiu. În schimb, pisicile sunt indicate persoanelor cu afecțiuni cardiace, întrucât reușesc să le calmeze. Calul are impact asupra persoanelor agresive sau cu temperament vulcanic. Animalul îi ajută să își țină sub control pornirile impulsive. Pe de altă parte, poneiul este recomandat persoanelor cu dizabilități fizice.