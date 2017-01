Angina pectorală, strigătul inimii pentru oxigen. Frigul şi efortul, principalii factori declanşatori

Angina pectorală, strigătul inimii pentru oxigen. Frigul și efortul, principalii factori declanșatori

Efortul, în combinați cu frigul, poate fi fatal pentru persoanele care au probleme cardiace și nu sunt conștiente de acest lucru. Așa că, medicul cardiolog, prof. univ. dr. Ionel Oțel, îi sfătuiește pe toți cei care sunt predispuși să dezvolte afecțiuni cardiace, dar și pe cei care au simptome specifice, să se prezinte de urgență la medic, deoarece, în cazul acestor afecțiuni, orice secundă contează.Durerea toracică, care iradiază spre brațe și gât, și ușoarele stări de greață sunt simptome ușor de neglijat, dar care pot anunța o angină pectorală cu repercusiuni fatale, dacă nu se intervine în timp util.„Angina pectorală este strigătul inimii pentru oxigen. Ea țipă că nu are oxigen. De fapt, se astupă un vas de sânge, o arteră coronară, iar inima alertează pacientul că nu este alimentată cores-punzător, cu oxigen și cu substanțe nutritive. De obicei, angina apare la efort. În această perioadă, din cauza frigului, au fost multe cazuri de pacienți cu angină, mai ales persoane care au depus efort, care au deszăpezit. Efortul amestecat cu frigul, cu vântul rece, ce vine în piept, nu reprezintă o combinație bună. Orice pacient, cu vârsta peste 40 de ani, care are o durere în piept, trebuie să considere că are angină pectorală, până la proba contrarie”, a declarat prof. univ. dr. Ionel Oțel, specialist cardiolog.Tratarea crizei de angină include întreruperea oricărui efort și admi-nistrarea de nitroglicerină sublingual, însă, dacă simptomele nu dispar, se recurge la intervenții invazive (implant stent, bypass, după caz).Persoanele care au în familie rude apropiate, ce au suferit și suferă de boli cardiovasculare, sunt primele care trebuie să meargă la un control de rutină, pentru că, în aceste cazuri, pot exista boli ascunse, ereditare, care nu se manifestă vizibil. Pentru o diag-nosticare sigură a anginei pectorale, trebuie efectuat un EKG, atunci când pacientul are o durere în piept.„Sunt alte 100 de motive pentru care un om poate să aibă o durere în piept, dar angina are niște caractere specifice: vârsta, durerea ce durează cinci minute și care apare la efort și dispare la repaus. Aceste semne apar la persoanele care prezintă factori de risc, precum fumatul, vârsta, istoricul familial. Dacă la consult se constată că bătăile inimii sunt neregulate, cu atât mai mult, se face testul EKG. Când bolnavul vine la control, îl punem pe bicicletă, pentru a face efort, până ajunge pulsul la 180. Așa putem observa, în condiții de efort, ce simptome are pacientul. Dacă testul de efort iese pozitiv, îl trimitem la coronarografie. Aceasta se face cu substanță de contrast, se opacifiază arterele și se vede dacă unul din cele 3 vase mari, care irigă inimă, este blocat”, detaliază medicul specialist.Apoi, specialistul, în funcție de rezultatele coronarografiei, hotărăște dacă este nevoie de tratament medicamentos, de implantare de stent sau bypass. „Dacă porțiunea blocată este lungă, atunci trebuie să se facă un bypass, adică se ia o venă de la picior, se implantează acolo și se scurtcircuitează artera blocată”, explică dr. Ionel Oțel.Pentru a preveni angina pectorală și pentru a elimina riscul de infarct miocardic, specialiștii recomandă tratarea bolii de fond care duce la angină și anume, tratarea aterosclerozei (îngustarea arterelor de sânge, prin depuneri de lipide pe pereții vaselor, care îngreunează sau blochează fluxul sanguin), printr-un stil de viață sănătos: alimentație echilibrată, sport, somn odihnitor, eliminarea stresului cotidian.