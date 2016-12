Anestezie totală sau parţială la naştere? Ce recomandă specialiştii Euromaterna

Anestezie totală sau parțială la naștere? Ce recomandă specialiștii Euromaterna

Indiferent de alegerea gravidei la naștere, metoda prin care aceasta aduce pe lume un copil trebuie să fie cât mai puțin dureroasă. În acest sens, medicii optează pentru diferite tipuri de anestezie: epidurală, generală sau regională. Care sunt beneficiile și care sunt riscurile ne explică specialiștii din cadrul Euromaterna.Știți în ce cazuri este indicată anestezia generală, respectiv cea epidurală (și din ce motiv)? Ce efecte adverse poate avea fiecare din cele două pentru mamă și copil?Analgezia la naștere (absența durerii) a fost și este o preocupare constantă; de-a lungul timpului s-au încercat diferite metode, de la stimularea nervoasă electrică transcutanată, inhalarea de protoxid, ad-ministrarea de opioizi la analgezia regională. Cele mai bune rezultate s-au obținut cu analgezia regională, iar dintre tehnicile neuraxiale studiate (blocul paracervical, pudendal, caudal, spinal, epidural), analgezia epidurală și-a dovedit eficiența și avantajele atât pentru mamă cât și pentru făt.„Criticile aduse acestei tehnici de analgezie la începutul utilizării ei pentru naștere au fost legate de incidența crescută a episoadelor de hipotensiune și a blocului motor matern ceea ce ar duce la prelungirea travaliului și la terminarea nașterii prin folosirea de tehnici instrumentale. În prezent, ca urmare a experienței acumulate și printr-un management obstetrical riguros al travaliului, respectiv al analgeziei, au fost demontate aceste controverse. Astfel, noile anestezice locale se asociază cu opioizi, administrarea se face intermitent la nivel local-epidural, ceea ce permite un travaliu fără durere, hipotensiunea este evitată, hiperventilația la mamă este redusă, ceea ce îmbunătățește mult starea fătului în timpul travaliului; intensitatea blocului motor matern este mai mică, prin urmare a scăzut mult incidența asistenței instrumentale la expulzie, ceea ce a dus la creșterea gradului de satisfacție maternă”, explică dr. Mirela Andrei, medic primar anestezie terapie intensivă în cadrul Euromaterna.Când trebuie evitat acest tip de anestezieContraindicațiile analgeziei epidurale sunt: refuzul matern, alergiile la anestezicul local de tip amida (foarte rare), infecțiile locale, coagulopatiile (numărul de trombocite < 80000, INR>1,4), hipovo-lemiile necorectate. Unele contraindicații sunt relative, de exemplu: boli cardiace specifice, modificări de statică, respectiv intervenții chirurgicale la nivelul coloanei vertebrale.„Anestezia pentru operația cezariană poate fi regională - spinală (rahianestezia), epidurală, combinată (rahi-peri) sau generală (cu intubație). Anestezia regională este cu mult mai sigură decât cea generală (în literatura de specialitate se apreciază că este de 15-20 ori mai sigură), iar dintre avantaje, cele mai importante sunt următoarele:- siguranța crescută a mamei prin riscul minim de aspirație a conținutului gastric în căile respiratorii și risc minim de anafilaxie;- nou - născutul este mai vioi, mai alert, astfel încât poate fi pus mai precoce la sân pentru alăptare;- se folosesc mai puține droguri, deci și efectele secundare neplăcute vor fi mai puține;- în post-operator analgezia este mai bună ceea ce permite mobilizarea precoce a mamei;- viitoarea mamă este conștientă, colaborantă, prezentă, trăiește experiența nașterii, ceea ce permite legătura emoțională cu nou-născutul”, mai spune medicul.Anestezia regională cea mai populară pentru cezariană este anestezia spinală (rahianestezia) deoarece tehnica este mai simplă, efectul este imediat (în 3-5 minute), deci utilă în urgențe, blocul motor este dens, relaxarea musculară bună (utilă în sarcinile cu feți mari, multipli, în poziție transversă, pelviană etc.), iar analgezia în post-operator este prelungită.Anestezia epidurală se indică la gravidele cu boli specifice (de ex. boli cardiace la care modificările rapide de rezistență vasculară pot crea probleme, sau boli neurologice), la gravidele care aveau deja montat cateterul epidural pentru naștere, iar în timpul travaliului a apărut indicația de cezariană. Are dezavantajul că se instalează lent, efectul apare la 20-30 minute de la administrarea anestezicului, necesită doze relativ mari de anestezic local, relaxarea musculară este mai puțin satisfăcătoare decât la rahianestezie și are avantajul că evită hipotensiunea și cefaleea.