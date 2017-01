Şancrul moale, un suvenir veneric din ţările tropicale

Șancrul moale, un suvenir veneric din țările tropicale

Boală cu transmitere sexuală, șancrul moale este diagnosticat mai frecvent la bărbați. Afecțiunea are o incidență ridicată în țările cu climă tropicală, motiv pentru care specialiștii îi sfătuiesc pe turiștii care ajung în Africa sau America de Sud să fie precauți. Șancrul moale este enumerat de specialiști printre principalele boli cu transmitere sexuală, alături de sifilis, gonoree și herpes genital. De altfel, afecțiunea are similitudini cu faza incipientă a sifilisului - de unde și denumirea de șancru dur, dată sifilisului primar. „Specialistul este cel care pune diagnosticul diferențial”, a subliniat dr. Gheorghe Nicola, șeful Clinicii de Boli Dermato-Venerice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Medicul ne-a precizat că afecțiunea venerică are o incidență ridicată în țările cu o climă foarte caldă, cu umiditate sporită, precum cele din Africa și America de Sud. Este cauzată de o infecție bacteriană, produsă de streptobacilul Gram - parazit prezent pe mucoasele omului. Boala afectează locuitorii țărilor din lumea a treia, în unele regiuni fiind chiar mai răspândită decât sifilisul și gonoreea. În Europa, cazurile de infectare cu șancrul moale sunt rare, medicii ajungând chiar să con-sidere că boala nu mai constituie o amenințare. În ultimele decenii însă, afecțiunea a reînceput să apară, în special în țările occidentale. Potrivit dr. Gheorghe Nicola, la Constanța, ultimul caz de șancru moale a fost semnalat în anul 1985. Transmitere prin contact sexual Afecțiunea se transmite prin contact sexual, este diagnosticată în special la bărbați, dar le afectează și pe reprezentantele sexului frumos, iar simptomele încep să apară după o perioadă de incubație de patru - șapte zile de la partida de sex. Șancrul moale este localizat, la bărbați, pe marginea prepuțului și mai rar pe scrot, iar la femei, pe clitoris, labiile mari sau labiile mici. La ambii, poate afecta zona perianală. Primul simptom este apariția unor pete roșiatice sau închise la culoare, care după două - trei zile se transformă în pustule dureroase, purulente, iar atunci când se sparg creează leziuni ce sângerează cu ușurință. Spre deosebire, șancrul dur (sifilisul primar) este caracterizat de apariția unor leziuni nedureroase, care dispar de la sine după aproximativ două săptămâni. Un alt simptom este inflamarea ganglionilor, însoțită de o durere fluctuantă. Stabilirea diagnosticului numai pe baza semnelor clinice este dificil, ne-a spus dr. Nicola, având în vedere că simptomele sunt asemănătoare cu sifilisul primar și chiar cu herpesul genital, motiv pentru care se impun investigații amănunțite, pentru a elimina posibilitatea existenței altor boli. Netratat, șancrul moale lasă cicatrice adânci Tratamentul nu este solicitant pentru pacient, ci presupune administrarea de antibiotice, în principal ampicilină sau cloramfenicol. În lipsa tratamentului, șancrul moale se vindecă greu și lasă în urmă cicatrice adânci. Există însă riscul, potrivit specialistului, de suprainfectare cu alte bacterii, fapt ce poate duce la apariția altor afecțiuni, precum inflamarea țesuturilor din jurul glandului, parafimoză - complicație în care inelul prepuțial strangulează glandul la bază etc. Apărarea împotriva contractării acestei afecțiuni constă în utilizarea prezervativului, motiv pentru care specialistul atrage atenția celor care aleg să viziteze țările cu climă tropicală, să folosească mijloacele de protecție de barieră.