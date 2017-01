Anchetă la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa: cineva a băgat viermi în mâncarea pacienţilor

Anchetă la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța: cineva a băgat viermi în mâncarea pacienților

Pentru o pacientă internată la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, masa de prânz a fost cu… surprize. Aceasta a găsit în porția de mânca-re de fasole un vierme, fapt pentru care a anunțat imediat medicii.Conducerea spitalului susține că a declanșat o anchetă în cadrul instituției și că au fost luate probe atât de la personalul sanitar, cât și de la firma de catering care asigură masa bolnavilor.„Este vorba despre un singur pa-cient care a reclamat această situație. Spitalul nu are nicio implicare practic, însă am declanșat o anchetă în acest sens, au venit în spital și doi inspectori ai DSP pentru a recolta probe și așteptăm rezultatele anchetei. Cu siguranță este vorba despre un act rău inten-ționat din partea fostei bucătărese care a fost concediată în urmă cu puțin timp și care a pus viermele în mâncare”, a declarat, pentru Cuget Liber, Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.De aceiași părere sunt și repre-zentanții Direcției Județene Constanța, care susțin că viermele a fost găsit intact în mâncare.„Am trimis doi inspectori ai DSP la Spitalul de Infecțioase și la firma care asigură cateringul și au fost recoltate probe de laborator al căror rezultat va fi gata în 3 zile. Ceea ce vă pot spune acum este că viermele găsit în mâncare este unul provenit din fructe, iar meniul servit pacienților nu conține în niciun caz fructe, ceea ce poate însemna că vorbim despre rea intenție din partea unei persoane care a pus efectiv viermele într-una din porțiile de mâncare.Nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situație, însă situația este sub control, fapt pentru care pacienții nu trebuie să aibă motive de îngrijorare”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Adrian Pavlov, inspector șef al Serviciului de Control în Sănătate Publică Constanța.