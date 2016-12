ANCHETĂ LA SPITAL. Familia unei paciente a fost anunţată că aceasta a murit, deşi ERA ÎNCĂ ÎN VIAŢĂ

ANCHETĂ LA SPITAL. Familia unei paciente a fost anunțată că aceasta a murit, deși ERA ÎNCĂ ÎN VIAȚĂ

O anchetă internă are loc la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, după ce familia unei paciente în stare gravă a fost anunțată că ruda lor a murit, deși femeia era încă în viață, informează News.ro.„Am declanșat o anchetă după ce familia unei femei care era în terapie intensivă a fost anunțată că femeia a murit. Am vrea să vedem cine anume a putut da numărul de telefon al familiei înscris pe foaia de observație unor persoane de la pompe funebre", a explicat purtătorul de cuvânt al Spitalului Bagdasar Arseni, dr. Florian Bica, pentru News.ro.Una dintre rude a spus că a fost chemată la spital de cineva de la o firmă de pompe funebre, care s-a oferit să le acorde ajutor pentru înmormântare. În acest context, purtătorul de cuvânt al spitalului a precizat că starea femeii era foarte gravă, însă ea nu era decedată atunci când au fost anunțate rudele să vină la spital. Ulterior incidentului, femeia a încetat din viață.„Nu știm încă cum a fost posibil să se întâmple așa ceva. Dar, după ce am primit sesizarea de la ruda pacientei, am declanșat o anchetă. În funcție de rezultat s-ar putea să sesizăm și noi, la rândul nostru, organele de anchetă, probabil Poliția", a mai spus reprezentantul spitalului.Bica mai spune că numărul de telefon de pe care a fost apelată familia pacientei este blocat în acest moment.