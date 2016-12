Anchetă în derulare la Spitalul Judeţean: un pacient grav rănit a fost plimbat între etaje

Anchetă în derulare la Spitalul Județean: un pacient grav rănit a fost plimbat între etaje

Personalul medical de la secția de Ortopedie și cel de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța se află sub lupa conducerii unității sanitare, după ce un pacient a ajuns în stare gravă la spital cu politraumatisme. Bărbatul de 29 de ani a ajuns, sâmbătă seară, la urgență după ce a căzut de la aproape zece metri înălțime de pe o clădire situată pe bulevardul Mamaia. Dr. Dan Căpățână, managerul SCJU Constanța, a declarat, ieri, că pacientul a fost dus în sala de politraumă, în urma deciziei medicului ortoped și nu a șefului de gardă de sâmbătă noapte, adică dr. Vladimir Botnarciuc. „Șeful gărzii a considerat că acest caz trebuie transferat în secția de chirurgie, iar medicul ortoped a decis să-l trimită în sala de politraumă. Pacientul a fost plimbat între secții timp de aproximativ o oră, un interval de timp destul de mare pentru un politraumatism, motiv pentru care noi ne-am sesizat și am cerut informații de la toți cei implicați în acest caz”, a explicat managerul unității sanitare. Cât despre starea actuală a pacientului, dr. Căpățână a menționat: „Din fericire, bărbatul a trecut peste perioada critică și se află în perioada de recuperare. Ortopezii au lucrat aproape patru ore la acest caz, iar acum pacientul nu are traume care să îi pună în pericol viața”.În urma rapoartelor cadrelor medicale, comisiile de disciplină, de etică și deontologie medicală vor face publice, săptămâna viitoare, concluziile anchetei. „Deocamdată ne aflăm în stadiul de a verifica declarațiile personalului medical și de a stabili dacă se face cineva vinovat de încălcarea fișei postului, a protocoalelor me-dicale, a regulamentului de ordine interioară și în funcție de rezultate vom lua măsurile necesare”, a mai spus dr. Căpățână.