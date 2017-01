Ananasul protejează sănătatea ochilor

Vineri, 28 Mai 2010

Sursă excelentă de vitamina C, B1, B6, ananasul conține, de asemenea, mangan, cupru și fibre și aduce numeroase beneficii stării de sănătate. Studiile efectuate au scos la iveală că ananasul întărește sistemul imunitar (vitamina C protejează corpul împotriva radicalilor liberi, care duc la apariția arterosclerozei), ajută corpul să lupte împotriva răcelii și gripei. De asemenea, fructul mai ajută digestia, are efecte antiinflamatoare, oferă un plus de energie (datorită manganului) și protecție împotriva degenerescenței maculare. Un studiu publicat în „Arhivele de Oftalmologie” arată că nu doar morcovii sunt buni pentru a avea o vedere sănătoasă, ci și ananasul.