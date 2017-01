Analize obligatorii pentru bărbaţi

Analize obligatorii pentru bărbați

Efectuarea unei analize sau a unei investigații medicale, la timpul potrivit, înseamnă depistarea din pripă a unei eventuale afecțiuni și, în consecință, salvarea vieții. Există o serie de afecțiuni pe care bărbații sunt predispuși să le dezvolte, odată cu înaintarea în vârstă. În rândurile următoare vă prezentăm investigațiile pe care orice bărbat ar trebui să le efectueze, periodic. Printre afecțiunile la care sunt predispuși reprezentanții sexului tare sunt: cancerul de prostată, cancerul testicular, cancerul colorectal, cancer de piele, hipertensiunea arterială, nivel ridicat al colesterolului, glaucom etc. Toate aceste boli pot fi depistate din vreme, atrag atenția specialiștii, prin investigații și analize medicale. Ceea ce înseamnă că pot fi tratate, pentru a preveni complicațiile, și chiar se poate ajunge la vindecare. Iar, după cum subliniază medicii, fiecare om este responsabil pentru starea lui de sănătate și pentru a lua măsurile necesare pentru a preveni îmbolnăvirea. Cancerul de prostată Un tip de cancer frecvent întâlnit, după cancerul de piele, este cel de prostată. Boala are o evoluție lentă, astfel că poate fi depistată încă din fazele incipiente și se poate interveni cu succes. Investigațiile presupun un examen rectal (tușeu rectal), dar și o analiză a sângelui, pentru măsurarea antigenului specific prostatei. Este obligatoriu pentru bărbații care au depășit 40 de ani, mai ales dacă în istoricul medical al familiei mai există cazuri de cancer. Cancerul testicular Deși mai puțin întâlnit, „amenințarea” cancerului testicular nu trebuie ignorată. Apare, în general, la bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 55 de ani. Bărbații îl pot depista prin auto-examinare regulată, prin palpare ușoară a testiculelor. Dacă observă umflături sau alte modificări de formă și mărime, trebuie să consulte un specialist. Cancerul colo-rectal În ultimii ani, numărul celor răpuși de acest tip de cancer este în creștere. Precum în cazul celorlalte tumori, și cancerul colo-rectal se dezvoltă pe parcursul mai multor ani, astfel că poate fi prevenit. Primele semne sunt niște excrescențe care apar pe suprafața interioară a colonului (polipi de colon) și care pot fi depistate prin colonoscopie (colonul este investigat cu ajutorul unui instrument format dintr-un tub flexibil, de care este atașată o cameră video). De asemenea, mai poate fi realizată și o colonoscopie virtuală (CT colonoscopie) sau o clismă cu bariu (irigografie). Excrescențele pot fi îndepărtate încă din timpul colonoscopiei, astfel ca pacientul să nu fie supus mai multor investigații. Trebuie intervenit din timp, înainte ca polipii să devină canceroși și înainte ca boala să se răspândească în corp. Cancerul de piele Bărbații în etate sunt de două ori mai expuși riscului de a dezvolta malamonul, cea mai agresivă formă a cancerului de piele. Riscul crește dacă respectiva persoană se expune constant la soare. Metoda de depistare este la îndemâna oricui: dacă observați o aluniță, o pată care își schimbă culoarea și formă, care sângerează, adresați-vă medicului dermatolog. Acesta o va examina și la nevoie va realiza și o biopsie. Hipertensiunea arterială Riscul de a avea hipertensiune arterială crește odată cu înaintarea în vârstă. De asemenea, este în strânsă legătură cu greutatea corporală și stilul de viață. Pentru a preveni complicațiile (anevrism, accident vascular cerebral, insuficiență renală), medicii recomandă să vă verificați periodic tensiunea. Tensiunea arterială normală este mai mică decât 120/80 mmHg, iar hipertensiunea arterială se consideră că este de la 140/90 mmHg și peste această valoare. Colesterol Dacă aveți un nivel crescut al colesterolului, pereții interni ai arterelor care alimentează inima și creierul se vor îngroșa și vor duce la instalarea bolilor de inimă. În timp, se ajunge la infarct sau accident vascular cerebral. De aceea, este indicat să aveți grijă la alimentație și să realizați, periodic, teste pentru determinarea colesterolului. Bărbații care au trecut de 20 de ani ar trebi să facă această evaluare cel puțin o dată la cinci ani; după 35 de ani, se recomandată efectuarea testării odată pe an. Atenție! Medicii cardiologi din Constanța atrag atenția că în ultimii ani au constatat o creștere a numărului pacienților tineri care suferă de afecțiuni ale inimii și au un nivel ridicat al colesterolului. Glaucom Această afecțiune poate duce la pierderea acuității vizuale și se instalează încă dinainte ca pacientul să conștientizeze că nu mai vede prea bine. De aici și nevoia realizării periodice a unor teste. Cu ajutorul acestora, specialiștii pot stabili dacă nervul optic este deteriorat și în ce măsură. Screening-ul pentru glaucom trebuie efectuat la fiecare doi - patru ani, în cazul bărbaților care au sub 40 de ani și la fiecare unul sau doi ani, în cazul celor care au depășit această vârstă. Bărbații care au peste 60 de ani trebuie să se testeze de două ori pe an.