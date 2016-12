Analize banale care îţi pot salva viaţa

Analize banale care îți pot salva viața

Pentru fiecare dintre noi, sănătatea ar trebui să ocupe primul loc pe lista priorităților. De cele mai multe ori, ignorarea anumitor simptome și amânarea vizitei la doctor nu face altceva decât să agraveze boala. Pe lângă analizele periodice din fiecare an pentru verificarea stării generale de sănătate, există o serie de teste și examinări care, e-fectuate la timp, îți pot salva viața. Medicii recomandă aceste controale pentru a depista cât mai devreme riscul de boli cardiovasculare, cancer, diabet sau obezitate.Cum verifici sănătatea inimiiPotrivit statisticilor, aproape 80% din populație prezintă cel puțin un factor de risc pentru afecțiuni cardiace sau infarct. În plus, țara noastră este printre primele din Europa în ceea ce privește prevalența bolilor de inimă. Pentru a afla dacă suferi sau ești predispus la afecțiuni cardiovasculare, îți poți face o analiză a sângelui prin care să verifici nivelul de proteină C reactivă. În cazul în care acest nivel este peste limita normală, arterele se pot îngroșa și înfunda. Testul este indicat per-soanelor care au colesterolul mare, tensiunea arterială crescută sau care au rude cu boli de inimă.În același timp, aproape 40% dintre români suferă de hipertensiune, principalul factor de risc în bolile cardiovasculare. Din acest motiv, după vârsta de 20 de ani se recomandă consultul la medicul cardiolog o dată la doi ani sau anual dacă hipertensiunea este deja prezentă.Testează nivelul colesterolului și al zahărului din sângeUn nivel crescut al colesterolului poate determina depunerea de grăsimi pe pereții arterelor și îngroșarea peretelui arterial. Testarea colesterolului este indicată după vârsta de 40 de ani la bărbați și după 50 de ani, în cazul femeilor. În schimb, cei care au diabet, afecțiuni ale inimii sau hipertensiune, care au suferit un atac cerebral sau au în familie bolnavi cardiaci, trebuie să își testeze regulat colesterolul, indiferent de vârstă. De asemenea, medicii ne sfătuiesc să verificăm și concentrația zahărului din sânge. Din momentul depășirii vârstei de 40 de ani, testele pentru depistarea diabetului sunt indicate cel puțin o dată la trei ani.Cancerul trebuie depistat din timpExistă o serie de semne și simptome ale anumitor tipuri de cancer pe care le poți afla printr-o simplă examinare a propriului corp, chiar la tine acasă. Femeile trebuie să verifice periodic dacă apar modificări la nivelul sânilor, iar perioada optimă pentru auto-control este între cinci și zece zile de la instalarea menstruației. Medicii specialiști mai recomandă supravegherea constantă a alunițelor și a inflamațiilor. Totodată, autoexaminarea testiculelor îi poate ajuta pe bărbați să identifice proeminențe sau modificări care să necesite consult medical. În funcție de caz, doctorul va efectua un examen testicular, apoi va recomanda analize de sânge, testul cu ultrasunete sau biopsia. În cazul bărbaților mai este indicat și screening-ul pentru cancerul de prostată, iar la femei, efectuarea testului Papanicolau și a mamografiei.Ai grijă la kilogramele în plusUn alt aspect pe care nu trebuie să îl ignori este greutatea corporală. Experții amintesc constant de importanța menținerii unei greutăți optime și verificarea indicelui de masă corporală(BMI). Astfel, calculatorul pentru indicele de masă corporală poate fi utilizat de oamenii cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. Persoanele care au un indice mai mare de 25 sunt considerate supraponderale iar cele cu un BMI peste 30, obeze.