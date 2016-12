Amenzi usturătoare pentru cei care nu merg anual la medic

2

legea trebuie sa rezolve

in primul rand povestea cu asigurarile; in Romania sunt multi oameni fara un venit sigur si -deci- neasigurati. Lor cine le plateste vizita la medic si analizele? Si mai vedeti cu laboratoarele alea, ca am facut aceasi analiza la trei laboratoare diferite si am obtinut trei rezultate diferite! Astia te baga in pamint sanatos. Incepi sa iei tot felul de tratamente cand nu ai nimic... de asta ne trimit la medic obligatoriu? sa incepem sa luam medicamente fara motiv?