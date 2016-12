Amenzi de milioane pentru neregulile din spitale

Ca urmare a unor controale intreprinse de Directia Generala De Monitorizare, Control si Antifrauda din decembrie 2013 in zece spitale, opt, din cele zece, au fost amendate cu 1% din valoarea de contract cu CNAS aferenta lunilor in care au fost identificate nereguli, asta insemnand un total de un milion cinci sute de lei. Aceasta decizie a fost luata in urma nerespectarii obligatiilor contractuale precum: Foile de Observatie Clinica Generala (FOCG) si Foile de Spitalizare de Zi (FSZ) nu au fost completate integral in campurile de identificare, nu a fost consemnat setul minim de date la nivel de pacient, nu au fost consemnate diagnosticele de internare si la 72 de ore si nu a fost regasit decontul de cheltuieli care se elibereaza pacientilor la externare anexat la foile de observatie clinica generala.