Ambulanţierii constănţeni, testaţi pentru HIV

Ambulanțierii constănțeni, testați pentru HIV

După ce a încheiat campania jude-țeană de testare gratuită pentru HIV și hepatita C, în cadrul căreia au fost testate peste 800 de persoane, echipa mobilă a Fundației Baylor efectuează, în această perioadă, testări pentru HIV și hepatite personalului Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. Până în prezent, au beneficiat de testare cadrele medicale de la stația centrală, iar săptămâna viitoare, urmează a fi testați și angajații de la substația Mangalia.„Inițiativa este binevenită, în contextul în care personalul medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Constanța este permanent supus riscului de contaminare a virusului HIV și a hepatitei B sau C, unele dintre cele mai grave forme de boală.Testarea a început cu stația centrală, însă nu s-a încheiat. Preconizăm că vor fi testați 120 de oameni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Sorin Cealera, directorul medical al Serviciului de Ambulanță Constanța.Testările se realizează și pe fondul înmulțirii cazurilor de pacienți infectați cu HIV din ultima perioadă, pe fondul stopării fondurilor de către Ministerul Sănătății.Serviciile de reducere a riscurilor de îmbolnăvire prin oferirea de seringi pentru pacienții care se droghează au costat, anual, 500 de euro de persoană. În schimb, costul tratamentului pentru un singur pacient poate ajunge și la 6.000 de euro pe an.