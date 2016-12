Ambulanţa, de la rablele ruginite la tehnologie şi viteză de reacţie

Ambulanța, de la rablele ruginite la tehnologie și viteză de reacție

Până pe 15 iunie, Constanța găzduiește cel mai important eveniment dedicat Serviciului Național de Ambulanță. Este vorba despre organizarea unui concurs la care participă 15 echipaje B2 de urgență cu asistent și ambulanțier și 10 echipaje C2, cu ambulanțier, doctor și asistent. Pentru că este gazda evenimentului, SAJ Constanța nu participă la concurs, însă susține că organizarea lui arată cât de mult s-a dezvoltat sistemul de salvare în ultimii ani.„Este o dorință împlinită pe care o avem de mai mulți ani și care acum s-a concretizat. Este extrem de important că, în cadrul acestui concurs, se vor organiza simulări de salvare de vieți omenești, în care echipajele se vor întrece în a executa manevre, manopere, în a administra medicație, urmând ca, în final, să se facă un punctaj pe corectitudinea, pe momentul în care s-a aplicat, cum s-a efectuat această probă. Într-un final, numărul de puncte va stabili ierarhia echipajelor”, a explicat directorul SAJ Constanța, dr. Vasile Popescu.Prezent la eveniment, inițiatorul acestui concurs național, dr. Istvan Bachner, susține că, față de acum 15-20 de ani, când ambulanțierii salvau vieți cu mașini vechi și ruginite și cu tărgi nesigure, astăzi, situația este complet diferită.„Acum 15 ani, se vorbea despre victime și pacienți care «scăpau cum puteau sau rezistau cum puteau până venea salvarea», pentru că nu se punea problema unor condiții adecvate. Astăzi, vorbim de mașini cu dotări moderne, de oameni mult mai bine pregătiți sau în continuă formare, de un timp de reacție redus semnificativ, de un număr mult mai mic de victime. Inițiativa a pornit tocmai de la aceste considerente și mă bucur că a fost un succes și că sunt recunos-cute eforturile noastre, ale celor din acest sistem”, a declarat dr. Istvan Bachner.Medic ambulanțier de mai bine de 10 ani, dr. Ilias Bercant susține că evoluția permanentă a „sal-vării” a fost un demers firesc. Acesta spune că deși se „lovește” de situații critice, unul dintre cazurile pe care nu îl va uita niciodată este cel al unui bărbat de 40 de ani, găsit în stop cardio-respirator.„A făcut infarct stând la masă cu familia și atunci când am ajuns era deja în stop cardio-respirator. L-am resuscitat mai bine de 45 de minute și l-am transportat la spital aparent fără șanse de supraviețuire. Când am aflat că și-a revenit complet și că duce o viață normală, am avut sentimentul că acesta este singurul loc în care mă pot afla și care înseamnă mai mult decât un loc de muncă. Asta și pentru că sunt foarte rare cazurile în care un pacient de acest fel își mai revine”, a declarat medicul.