"Am cumpărat mănuşi sterile şi branule DIN ŞPAGĂ!" Declaraţii cutremurătoare ale unei studente la medicină

"Am cumpărat mănuși sterile și branule DIN ȘPAGĂ!" Declarații cutremurătoare ale unei studente la medicină

O studentă la medină face declarații cutremurătoare. Aceasta ne explică de ce iau medicii șpagă și că „altfel nu se poate”. Așadar, în sfârșit cineva din sistem recunoaște care este adevărul despre „banii din buzunar”.„Dragi pacienți ai sistemului medical românesc, dar mai ales drag viitor pacientMă adresez ție cu respect și considerație. Mă adresez ție în speranța că îți vei rupe din timpul tău și mă vei asculta 10 minute, acum, aici, în afara oricărei împrejurări medicale, mă adresez ție ca de la om la om. Sunt încă studentă, încă un vlăstar tânăr, dar pentru tine, dragul meu viitor pacient, învăț cu spor, ca atunci când vei ajunge în cabinetul meu să pot să îți alin durerea. Să știu să te ascult chiar și atunci când îmi vei povesti de toți nepoții tăi, de câinele tău, să am răbdare atunci când vei veni supărat și poate nu îmi vei adresa cele mai frumoase cuvinte, dar să înțeleg că te doare și că eu, doctorul tău, te văd poate în cea mai vulnerabilă stare a ta, cea de boală. Pentru tine, dragul meu viitor pacient, am stat adesea trează noaptea învățând teorie și mi-am sacrificat vacanțele de vară prin spitale ca să învăț și partea practică, să fiu foarte bună, ca atunci când vei veni si îmi vei spune cu ochii în lacrimi că te doare, eu sa știu să fac tot ce e mai bun pentru tine. Și nu, nu îți spun asta cu gândul de a aștepta ceva în schimb, vreau doar sa înțelegi că TU ești important pentru mine.Și acum, pentru că mi-am deschis sufletul în fața ta, vreau să-ți mai spun ceva... vreau să plec din țară. Înainte să mă judeci, lasă-mă să îți explic de ce, și vei înțelege. Am început încă din anul I practica în spitale și încet, încet am ajuns să înțeleg cum funcționează sistemul românesc. Dacă ai ști tu câte se întâmplă în culise și cum colegii mei de breaslă încearcă din răsputeri să facă lucrurile să meargă, chiar și așa, cu fonduri insuficiente, uneori cumpărând ei din buzunarul lor anumite instrumente medicale (branule, seringi, uneori chiar și propriile mănuși chirugicale sterile ca să poată opera) nu ai mai arăta cu degetul rușinii către cei ce poartă halate albe. E trist, nu-i așa? Știu că ești foarte revoltat adesea când vii la spital și trebuie să aștepți ore întregi «până te bagă cineva în seamă», dar oare știi tu că de cele mai multe ori colegii mei sunt depășiți de numărul de pacienți? Și cu toate acestea ei vor să consulte toți pacienții. Știi tu că atunci când îl vezi că trece lângă tine pe hol în grabă, de fapt nu se duce la cafea, ci aleargă dintr-o parte în alta a spitalului pentru că este chemat să rezolve cazuri urgente? (ex – pacient internat cu stare gravă care dezvoltă o complicație în care orice așteptare i-ar fi fatală).Și mai știu, dragul meu viitor pacient, că ești foarte supărat din cauza unui aspect care se discută atât de des în ultimul timp – ȘPAGA. Șpaga în sistemul românesc, nu numai în cel medical, este un obicei foarte vechi. Spune-mi, dragul meu viitor pacient, dacă lucrezi în sistem de stat, fii sincer și spune-mi, ai primit vreodată ȘPAGĂ? Răspunde-ți ție în sinea ta și adu-ți aminte cum te-ai simțit când ai luat prima ta șpagă. Eu o să-ți spun un secret... și eu am primit șpagă. Și spun primit, nu «luat», pentru că nu am cerut (condiționarea actului medical și influențarea calității acestuia în raport cu banii primiți este poate cel mai josnic lucru pe care îl putem face noi, cei cu halate albe). O pacientă a considerat că acesta este un fel prin care ea îmi poate mulțumi, deși am refuzat vehement de mai multe ori, ea a insistat, îndesându-mi banii în buzunar, spunându-mi ca o jignesc daca nu accept. Acum spune-mi, tu, dragul meu viitor pacient, ce-ar fi trebuit să fac eu în aceasta situație? Știi ce-am făcut cu banii? Am cumpărat mănuși sterile și branule, pentru că nu aveau suficiente în sala de operație. Nu multe, dar am ales să îi donez tot în scopul medicinii. Și da... mi-am luat și o cafea pentru că trecuseră 10 ore în care am stat cuminte pe lângă mentorii mei să învăț și obosisem. Dacă tu consideri că trebuie sa fiu pusă la zid pentru atitudinea mea, fă-o, dar înainte de asta gândește-te la tot ce ți-am spus. Nu neg faptul că unii colegi nu merită să se numească doctori, poate doar prestatori de servicii, condiționând actul medical fără scrupule, iar pe cei de care te-am auzit spunând că s-au îmbogățit pe spinarea ta și a altora ca tine, ei bine... pentru ei vom purta o discuție separată. Dar pentru ceilalți, majoritatea, care își sacrifică familia, timpul liber, chiar viața pentru tine, pentru voi și sunt tratați mai rău decât gunoierii (care sunt și ei oameni și merită tot respectul, merită să le fie apreciată munca), pentru ei nu pot să mai tac. Trebuie să înțelegi că suntem amândoi parte a aceluiași sistem șubrezit de corupție.Crede-mă când îți spun că foarte mulți colegi de-ai mei n-au mai suportat să facă parte din această mocirlă. Și-au plecat. Au plecat pentru că pentru ei era mult prea greu să accepte ȘPAGA și și-au dorit să facă parte dintr-un sistem în care doctorul este plătit legal, la adevărata lui valoare, unde își poate face meseria liniștit fără să se gândească de două ori dacă are fir de suturat de mărimea potrivită, fără să fie copleșit de numărul mare de pacienți (pentru că acolo, dragul meu pacient, nu te poți prezenta la camera de garda pentru orice bubiță (adică orice patologie care nu reprezintă o urgență și să ai pretenția să fii consultat dacă fluturi «șpaga» prin fața mediclui – nici gând), trebuie să îți faci mereu programare, poate cu două luni înainte, și desigur să plătești o asigurare de sănătate substanțială, care să știi că nu acoperă toate serviciile. Așa că, dragul meu viitor pacient, nu-ți cer nimic, decât puțin respect, respectul pe care i-l acorzi secretarei tale sau doamnei care se ocupă de curățenie în instituția în care lucrezi, pentru că, vezi tu, chiar și ele câștiga mai mult decât voi câștiga eu în doi ani. Și atunci, când voi ajunge cu 1.500 de lei salariu brut, o chirie de plătit (pentru că după 25 de ani de stat pe spinarea mamei, căreia îi mulțumesc că m-a întreținut și m-a susținut, trebuie să plec de acasă și să mă mut singură, să devin adult în toată puterea cuvântului), intreținere și alte utilități, dragul meu viitor pacient, ce-am să fac? Pune-te un pic în locul meu înainte să mă judeci, înainte să mă anulezi ca doctor, cadru medical și în definitiv ca om. Voi pleca, voi pleca pentru că știu că dacă îmi doresc să supraviețuiesc în acest sistem în care se promovează non-valoarea, în care se distruge și se lovește în sănătate si educație (stâlpii unei societăți prospere), trebuie să devin și eu «șpăgară».Dar eu am ales să plec, să mă formez onest și cinstit, să mă duc acolo unde au nevoie de mine, unde mă tratează cu respect, unde deja mă cheamă și îmi asigură loc. Unde doctorul nu este aruncat în mocirla televiziunilor care nu urmăresc decât cifrele de rating și prezintă doar o singură față a problemei. Spune-mi câte interviuri ai văzut tu, dragul meu viitor pacient, cu doctori care să vorbească despre neajunsurile sistemului medical românesc, despre cât este de denigrant să iei șpagă, dar în definitiv ajungi să o faci pentru că trebuie? Trebuie să le oferi și tu copiilor tăi un trai decent pe care nu ți-l permiți doar dintr-un salariu de 2.400 de lei ca medic PRIMAR după cel puțin 15 ani de studiu!Dar poate, dacă tu vei decide să lupți pentru mine și pentru alți colegi de-ai mei, aș rămâne. Aș rămâne să lupt împreună cu tine, să ieșim împreună în stradă, medic și pacient, și să cerem restructurarea sistemului, să înțelegem că cei care se află în fruntea țării își bat joc și de mine și de tine. Să înțelegem că trebuie să lucrăm împreună și trebuie să realizăm că schimbarea vine cu noi, noi împreună.Dragul meu viitor pacient, îți mulțumesc pentru timpul acordat și sper că măcar pentru câteva momente ai rezonat cu mine și m-ai înțeles.Cu drag, poate într-o zi: Viitorul tău doctor.Sursa: adevarul.ro