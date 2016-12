Alimentul minune care ne scapă de grăsimea de pe abdomen

Cand vrei sa slabesti nu trebuie neaparat sa elimini din dieta anumite alimentele, ci sa adaugi unele care au rolul de a elimina grasimea din organism. In cele ce urmeaza afla ce alimente sunt un aliat de nadejde impotriva kilogramelor in plus.Desi nu sunt foarte cunoscute, semintele de chia reprezinta o alternativa sanatoasa la alte produse pe care le ai in frigider. Aceste seminte au de 30 de ori mai multi antioxidanti decat afinele, de 6 ori mai mult calciu decat laptele integral, de 3 ori mai mult fier decat spanacul si cu 25% mai multe fibre decat semintele de in. Datorita faptului ca se digera usor, dar lent, nutritionistii recomanda includerea semintelor de chia in alimentatia zilnica (se consuma in cantitati mici, 1-2 linguri pe zi, in diverse combinatii).