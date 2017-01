Alimentele sexului tare

Ştire online publicată Luni, 09 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Stridiile asigură necesarul de zinc al organismului. Acest mineral te protejează împotriva distrugerii celulelor, factorul care cauzează apariția cancerului de prostată. De asemenea, asigură și o funcționare adecvată a sistemului reproductiv masculin și crește calitatea și cantitatea spermei. Doza zilnică recomandată: 11 miligrame, pe care o poți lua și consumând crustacee, carne roșie slabă, carne de porc slabă sau legume. Bananele te energizează și sunt foarte bogate în potasiu, necesar pentru controlarea stărilor de nervozitate, a ritmului cardiac și, în special, a tensiunii arteriale. O dietă bogata în potasiu și magneziu (îl găsești și în banane) reduce riscul unui atac de inimă. De asemenea, bananele sunt o sursă importantă de vitamina B6 care întărește sistemul imunitar, ajută la formarea globulelor roșii și asigură o bună funcționare a sistemului nervos. Poți opta pentru sucul de portocale, produse pe bază de roșii sau fasolea boabe. Pește gras. Nicio listă de alimente sănătoase nu va fi completă fără acizii grași omega-3. Aceste grăsimi sunt indispensabile pentru sănătatea ta, deoarece fac bine inimii, circulației sanguine și sistemului imunitar, reducând riscul de apariție a cancerului de prostată. Surse de acizi grași omega-3: somon, sardine, ton, macrou, hering, semințe de in, nuci, soia, ouă. Broccoli. Legumele crucifere (din familia verzei - broccoli, varza de Bruxelles, conopida, napul) previn bolile de inimă și cancerul. Broccoli conține vitamina C, betacaroten, potasiu și sulforafan care are proprietăți anticancerigene (colon și prostată). Cerealele integrale O dietă în care sunt incluse cerealele integrale furnizează fibre, vitamine și minerale care sunt importante pentru sănătatea inimii, tonusul muscular și pentru menținerea taliei. Alimente recomandate: pastele integrale, fulgi de ovăz și orz (reduc colesterolul rău și sunt bune pentru prostată). Nutriționiștii recomandă să consumi zilnic 10-25 grame de fibre solubile din ovăz sau alte surse precum merele, perele și fasolea boabe. Pentru a evita problemele digestive, mărește gradual aportul de fibre și nu uita să consumi multă apă. Soia este bogată în substanțe isoflavoni care protejează prostata, reducând riscul de apariție a cancerului de prostată. Nutriționiștii spun că 25 de grame de proteine din soia consumate zilnic în cadrul unui regim alimentar sărac în grăsimi sa-turate și colesterol poate reduce riscul apariției bolilor de inimă. Fructele de pădure conțin peste 4000 de compuși cu proprietăți antioxidante pe lângă vitamina C. O dietă în care ai inclus fructele de pădure ajută la o bună funcționare a creierului, împiedicând declinul funcțiilor mentale odată cu îna-intarea în vârstă. Legume roșii și portocalii sunt bogate în vitamina C și betacaroten care protejează pielea de efectele dău-nătoare ale soarelui. O dietă în care sunt incluse multe legume reduce riscul de a dezvoltă hiperplazia benignă de prostată (o prostată mărită).Stridiile asigură necesarul de zinc al organismului. Acest mineral te protejează împotriva distrugerii celulelor, factorul care cauzează apariția cancerului de prostată. De asemenea, asigură și o funcționare adecvată a sistemului reproductiv masculin și crește calitatea și cantitatea spermei. Doza zilnică recomandată: 11 miligrame, pe care o poți lua și consumând crustacee, carne roșie slabă, carne de porc slabă sau legume. Bananele te energizează și sunt foarte bogate în potasiu, necesar pentru controlarea stărilor de nervozitate, a ritmului cardiac și, în special, a tensiunii arteriale. O dietă bogata în potasiu și magneziu (îl găsești și în banane) reduce riscul unui atac de inimă. De asemenea, bananele sunt o sursă importantă de vitamina B6 care întărește sistemul imunitar, ajută la formarea globulelor roșii și asigură o bună funcționare a sistemului nervos. Poți opta pentru sucul de portocale, produse pe bază de roșii sau fasolea boabe. Pește gras. Nicio listă de alimente sănătoase nu va fi completă fără acizii grași omega-3. Aceste grăsimi sunt indispensabile pentru sănătatea ta, deoarece fac bine inimii, circulației sanguine și sistemului imunitar, reducând riscul de apariție a cancerului de prostată. Surse de acizi grași omega-3: somon, sardine, ton, macrou, hering, semințe de in, nuci, soia, ouă. Broccoli. Legumele crucifere (din familia verzei - broccoli, varza de Bruxelles, conopida, napul) previn bolile de inimă și cancerul. Broccoli conține vitamina C, betacaroten, potasiu și sulforafan care are proprietăți anticancerigene (colon și prostată). Cerealele integrale O dietă în care sunt incluse cerealele integrale furnizează fibre, vitamine și minerale care sunt importante pentru sănătatea inimii, tonusul muscular și pentru menținerea taliei. Alimente recomandate: pastele integrale, fulgi de ovăz și orz (reduc colesterolul rău și sunt bune pentru prostată). Nutriționiștii recomandă să consumi zilnic 10-25 grame de fibre solubile din ovăz sau alte surse precum merele, perele și fasolea boabe. Pentru a evita problemele digestive, mărește gradual aportul de fibre și nu uita să consumi multă apă. Soia este bogată în substanțe isoflavoni care protejează prostata, reducând riscul de apariție a cancerului de prostată. Nutriționiștii spun că 25 de grame de proteine din soia consumate zilnic în cadrul unui regim alimentar sărac în grăsimi sa-turate și colesterol poate reduce riscul apariției bolilor de inimă. Fructele de pădure conțin peste 4000 de compuși cu proprietăți antioxidante pe lângă vitamina C. O dietă în care ai inclus fructele de pădure ajută la o bună funcționare a creierului, împiedicând declinul funcțiilor mentale odată cu îna-intarea în vârstă. Legume roșii și portocalii sunt bogate în vitamina C și betacaroten care protejează pielea de efectele dău-nătoare ale soarelui. O dietă în care sunt incluse multe legume reduce riscul de a dezvoltă hiperplazia benignă de prostată (o prostată mărită).