Alimentele procesate, duşmanul pacienţilor cu acnee

Alimentele procesate, dușmanul pacienților cu acnee

Provocată adesea de o igienă precară sau de alimentele tratate cu antibiotice, „imperfecțiunile“ tenului afectează deopotrivă adolescenții și adulții. Din păcate, dacă micile probleme pot fi tratate într-un timp foarte scurt, acneea, cea mai gravă dintre afecțiunile pielii, necesită un tratament extrem de complex, care poate dura și câțiva ani.„Sunt pacienți care au nevoie și de câte opt ani de zile pentru a scăpa de acnee!”, susține dr. Irena Smadea, medic primar dermatolog în cadrul On Clinic Constanța. Un pronostic medical extrem de greu de „digerat” de mulți dintre pacienții care trec pragul cabinetelor de specialitate, indiferent de vârsta pe care o au.„Dacă impetigo-urile sunt cauzate de diverși stafilococi sau streptococi, acneea este o boală genetică ce apare cel mai frecvent la copilul preșcolar, dar și la adult, dat fiind faptul că nu respectă regulile de igienă.Vorbind despre tipul de tratament, pentru impetigo tratamentul este local și se dovedește eficient și, foarte important, nu este de lungă durată.În schimb, pentru acnee, vorbim despre un tratament care se poate întinde și pe o perioadă de opt ani și care necesită tratament de specialitate, nu din farmacie, și monitorizare permanentă.Cel mai grav este că alimentația a suferit modificări exagerate în ultimii ani, fiind «intoxicată» de antibiotice la care organismul nu mai răspunde. Astfel, un tratament pentru acnee bazat pe antibiotice poate să nu funcționeze în cazul multor pacienți, iar aceștia să renunțe să mai lupte cu afecțiunea.În SUA, spre exemplu, de mai bine de 30 de ani este binecunoscut acest lucru, astfel că terapiile sunt diversificate”, a precizat medicul.Accesul la tratamentele anti-acnee, prea facilMedicul atrage atenția, pe de o parte asupra lipsei de informare a populației, iar pe de alta a lipsei de reacție a „autorilor” sistemului medical și farmaceutic în privința consumului de medicamente.Acesta susține că accesul la tratamentele specifice, dar care nu fac decât să „mascheze” problema, este extrem de facil, iar pacienții ajung în situația în care să „nu mai calculeze riscurile la care se supun, alegând o cremă frumos împachetată, dar care agravează boala”.„În țară, accesul la așa-zisele tratamente anti-acnee se face la orice farmacie, indiferent că pacientul are sau nu recomandarea medicului sau o prescripție medicală. Ori, din această perspectivă, accesul la antibiotice duce la rezistența dobândită și transformă populația într-una vulnerabilă la infecții bacteriene și virale”, mai spune medicul.Adolescenții, cei mai vulnerabiliIncidența crescută în rândul adoles-cenților mai este influențată și de o serie de factori externi, precum: consumul de alcool, alimentele procesate de tip fast-food, zaharurile din sucurile acidulate. Există astfel o scădere a imunității pielii, obiceiuri care îngreunează tratamentele de specialitate.Mai mult decât atât, medicul face mențiuni și asupra caracteristicilor tratamentelor care se impun în cazul acneei.„Tratamentele dermato-cosmetice din farmacii sunt eficiente ca ajutor al tratamentului de specialitate, fie că este cu antibiotice la debut, apoi cu derivat de vitamina A, tratament laser, tratament de estetică medicală, dar ineficiente singure.Cicatricile inestetice se tratează inițial pe cale orală, iar apoi estetic, atunci când acnea este stabilizată. Niciodată în formele de acnee acută.Analizele în cazul diagnosticării tipului de acnee sunt specifice secrețiilor purulente, pentru a depista microbul care a provocat boala, dar și hormonale”, a completat dr. Irena Smadea.În orice caz, medicul este de părere că, deși boala poate fi tratată cu succes dacă se respectă toate etapele indicate în cabinet, terapia trebuie să fie multidisciplinară, adică pacientul să treacă atât prin cabinetul de dermatologie, cât și prin cel al psihologului, boala fiind adesea tratată de societate ca o „etichetă” negativă, greu de suportat mai ales de cei tineri.