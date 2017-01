Alimentele bio nu sunt mai sănătoase decât cele convenţionale

Alimentele bio nu sunt mai sănătoase decât cele convenționale

Ştire online publicată Miercuri, 28 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Lovitură dură pentru adepții mâncării bio. Conform unui studiu britanic, produsele care rezultă din agricultura bio nu oferă garanția unui organism mai sănătos. Potrivit studiilor publicate în American Journal of Clinical Nutrition, produsele bio nu sunt mai sănătoase decât alimentele obișnuite și nu oferă avantaje nutriționale suplimentare cum ar fi un aport suplimentar de calciu, fier sau vitamina C. Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii de la London School of Hygiene & Tropical Medicine au luat în considerare 162 de studii științifice, publicate în cursul a 50 de ani, despre produsele bio. „Din punct de vedere nutrițional, nu există niciun argument pentru a alege produsele bio, mai degrabă decât alimentele convenționale”, estimează Alan Dangour, unul dintre autorii raportului realizat pentru Food Standards Agency, agenția britanică pentru norme alimentare. „Studiul nu îi sfătuiește pe oameni să renunțe la alimente bio. Dar este esențial să furnizăm publicului informații precise despre ceea ce mănâncă”, spune Gill Fine, unul dintre membrii Food Standars Agency, dând asigurări că organizația sa nu este nici pro, nici contra alimentelor bio. Nu este pentru prima dată când beneficiile nutriționale ale alimentației bio sunt puse sub semnul întrebării. În Franța, un raport publicat de Agenția franceză pentru siguranța alimentelor a ajuns la aceleași concluzii.