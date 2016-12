Alimente care ne protejează de infarct

Specialiștii atenționează, de câte ori au ocazia, că reducerea cantității de sare te protejează de infarct, dar și de atacurile cerebrale. Însă, din nefericire, trei sferturi din sarea consumată se află în alimentele procesate, așa că merită efortul de a pregăti o masă de la zero. Ține cont de sfaturile Unica.ro când mergi la cumpă-rături, pentru a cumpăra în cunoștință de cauză:înlocuiește cerealele procesate cu unele integrale, fără aditivi. Înlocuiește baconul cu pui sau curcan proaspăt, feta cu mozzarella, pâinea produsă industrial cu discuri din cereale expandate, fără sare (sau cu Matzos, care se găsește la raionul de produse internaționale). De aseme- nea, înlocuiește peștele afumat cu pește proaspăt;verifică pe etichete conținutul de sare: mai mult de 1,5 g per 100 g este con-siderat un nivel ridicat; 0,3 g per 100 g este un nivel scăzut (pentru a calcula conținutul de sare când pe eticheta este afișată doar cantitatea de sodiu, înmulțește valoarea cu 2,5).