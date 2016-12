Alimente care ne împrospătează memoria

1

Memorie buna

In ciuda faptului ca "nu ar fi in ton cu silueta",consum zilnic 50-100gr ciocolata amaruie sau ciocolata cu crema de cafea si nu ma pot plange de absolut nici o reactie adversa. Sigur insa imi influenteaza pozitiv memoria, ma tine treaza non-stop si nu sunt niciodata obosita sau surmenata. Peste consum destul de des dar doar din conserve si semiconserve iar spanac foarte rar.Timpul mereu insuficient,ma tine departe de gatitul in bucatarie. O zi frumoasa tuturor!