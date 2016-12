Alimente care elimină nicotina din organism

Nicotina este una dintre cele mai puternice substanțe din țigări. Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să elimini nicotina din organism ca să poți renunța la fumat.BrocoliConține niveluri mari de vitamina B5 și C și substanțe care protejează plămânii de toxine.Dacă fumezi ar trebui să știi că de fiecare dată după ce ai terminat o țigaretă, nicotina rămâne în corp trei zile și distruge, printre altele, și pielea. Sucul de morcovi este foarte bun pentru piele și vitaminele A, C, K și B pe care le conține sunt foarte eficiente în eliminarea nicotinei.O echipă de cercetători a demonstrat că un consum regulat de portocale îi poate ajuta pe fumători să renunțe treptat la țigări. Explicația științifică este aceea că citricele conțin vitamina C, vitamină recunoscută pentru efectele benefice în lupta împotriva fumatului.SpanacSpanacul stimulează eliminarea nicotinei datorită conținutului mare de vitamine și acid folic.KiwiTe ajută să elimini nicotina și conține vitaminele A, C și E al căror nivel este scăzut de fumat, scrie doctorulyilei.ro.