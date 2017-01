Alimentaţia în sezonul rece

Alimentația în sezonul rece

„Pe durata sezonului rece, putem profita de portocale, mandarine, grepfruit, clementine, kiwi, mere, banane ce sunt bogate in vitamina C și bioflavonoide, de legume precum morcovi, praz, cartofi, varză, conopidă atât sub formpă proaspătp dar și congelate sau sub forma de murături (atenție la sare!). Se recomandă să asigurăm organismului cel puțin 5 porții de fructe și legume zilnic. De asemenea, se recomandă consumarea a cât mai multor supe calde, care sunt nutritive și nu îngrașă. O altă recomandare sunt băuturile calde, în special ceaiurile, care ajută și la prevenirea răcelii și la hidratarea atât de necesară”, explică dr. Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate din cadrul DSP Constanța.