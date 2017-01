Algocalminul, interzis în cele mai multe ţări, a ajuns „bomboana” preferată a românului

Algocalminul, interzis în cele mai multe țări, a ajuns „bomboana” preferată a românului

Ştire online publicată Luni, 08 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Statistica realizată de Cegedim, companie internațională independentă de studii în industria farmaceutică, arată că românii consumă cu predilecție anal-gezice. Numai anul trecut, arată datele strânse de firmă, românii au consumat peste 380 de milioane de pilule analgezice. Pe primul loc se situează algocalminul, cu 220 de milioane de pastile, urmat de nurofen, cu 108 milioane de pilule și paracetamol, cu aproximativ 56 de milioane de pastile. „Algocalminul este medicamentul preferat de români, deoarece are efect pentru orice fel de durere: de la cap, la spate și până la durerea de măsea. Unii iau algocalmin ca să le scadă febra. Studiile farmaceutice nu au putut demonstra până în prezent că are și această proprietate, dar pacienții spun că da”, a afirmat dr. Ion Fulga, profesor la catedra de Farmacologie, în cadrul Universității de Medicină „Carol Davila”. Analgezic puternic, algocalminul nu irită mucoasa digestivă și nu influențează coagularea sângelui. În schimb, crește riscul apariției afecțiunii agranulocitoză (scăderea masivă a globulelor albe din sânge și afectarea sistemului imunitar). Bolnavul resimte febră, frisoane, vărsături și diaree. De altfel, compusul care provoacă agranulocitoză, metamizolul, este interzis în Marea Britanie, Suedia, Arabia Saudită, SUA, Danemarca, Olanda, Grecia, Irlanda, Lituania, Japonia, Australia, Nepal, Bangladesh. În Israel, metamizolul este administrat numai în spitale, sub strictă supraveghere, iar în Germania și Spania poate fi achiziționat numai cu prescripție medicală. În țara noastră, în schimb, se află, în componența algocalminului, analgezicul pe care românii îl iau ca pe bomboane. Matamizolul nu are interdicție nici în Mexic, Rusia, Turcia, India, Egipt și Polonia. Gravă este, atrag atenția specialiștii, și obișnuința românilor de a-și administra singuri medicația. „Românii nu au încredere în medici. Vecina are soluții mai bune și mai la îndemână”, a afirmat dr. Mihai Voiculescu, președintele Asociației Române pentru Studiile Ficatului. Consecințele pot fi nefaste, inclusiv de la banala aspirină - care poate provoca hemoragii digestive sau insuficiență hepatică.