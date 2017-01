Algele, noile medicamente-minune ale naturii

Ştire online publicată Vineri, 01 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Deși medicii afirmă că algele sunt un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor, biologii le acordă acestora un rol pozitiv în tratarea anumitor afecțiuni. Algele stimulează sistemul imunitar și celulele stem adulte. Despre algele marine se vorbește frecvent în studiile nutriționiștilor din lumea întreagă. Contribuția algelor la tratamentul unor boli precum SIDA, hepatite și gripe, pe care medicamentele nu le pot decât ameliora, este foarte importantă. După administrarea algelor timp de o lună, se îmbunătățește tranzitul intestinal. De asemenea, planta AFA - o specie de algă - are o influență pozitivă asupra unei părți din creier: sporește agerimea mintală. Efectul plantei AFA asupra sistemului imunitar, a celui endocrin și chiar asupra fiziologiei sângelui s-a dovedit extraordinar și unic: celulele imunitare s-au înmulțit brusc. Dacă bolile sunt în stadii incipiente, tratamentul cu alge elimină complet celulele cancerigene și pe cele infectate viral. Planta AFA are un efect benefic asupra circulației S-a demonstrat că administrarea plantei AFA are un efect rapid asupra circulației, nu doar asupra funcționării celulelor imunitare ale corpului nostru. Datorită efectelor constatate, alga AFA intră și în compoziția unui elixir considerat stimulator al celulelor stem adulte. Olimpiq Stem X Cell este un produs natural realizat de cercetătorii unguri de la Institutul „Crystal Research”. Cu prilejul lansării acestuia în țara noastră, dr. Alexandru Vânătoru, specialist în api-fitoterapie, preciza că „alga AFA a fost inclusă special în noul produs tocmai pentru că ea produce o stimulare fără precedent a celulelor Natural Killer, celule responsabile cu recunoașterea și distrugerea celulelor canceroase și a celulelor infectate din corp”. Referitor la studiile efectuate în Spitalul Regal din Montreal, dr. Al. Vânătoru a adăugat și că respectiva algă contribuie la regenerarea patului vascular și ajută la reglarea fluidității sângelui. Consumul de alge albastre este recomandat în acțiuni de prevenție în cancer, boli metabolice, afecțiuni autoimune, accidente vasculare și infarct miocardic. Este un ajutor prețios în multe afecțiuni precum parezele, scleroza multiplă, osteoporoza senilă, afecțiunile cardiovasculare, mielom, leucemie limfoidă, nevroze anxioase, artrită reumatoidă, hepatite cronice, ciroze, anemie severă și Parkinson. Algele devin dăunătoare doar în anumite situații Corina Gheorghe, medic specialist în medicină generală de la centrul medical Provita 2000, ne spune că simpla prezență a algelor nu ar trebui să fie un semnal de alarmă, ci ar trebui să ne preocupe locul în care se află și cantitatea lor. „Nu ar fi o problemă cu algele, doar că la mal apare mâzga. Algele devin astfel mediu de cultură pentru diferite bacterii”, a precizat medicul. Cu toate că părerile sunt împărțite, algele au devenit nelipsite din apa mării. Majoritatea susțin că prezența algelor ar trebui să ne bucure, nicidecum să ne ferim de ele. Dacă medicii sunt sceptici cu privire la îmbăierea în apa mării în prezența algelor, biologii afirmă contrariul și susțin că prezența lor este semn că apa este curată. Andreea IACOB